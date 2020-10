Apple přestal prodávat audio produkty Bose, Sonos a Logitech, chystá vlastní?

Apple na svých oficiálních stránkách prodává nejen své vlastní produkty, ale také produkty jiných značek. Např. vedle svých vlastní opravdu velmi drahých klávesnic pro

I když to může mnohé překvapit,na svých oficiálních stránkách prodává nejen své vlastní produkty, ale také produkty jiných značek. Např. vedle svých vlastní opravdu velmi drahých klávesnic pro iPady prodává i o něco levnější (ale stále hodně drahé) klávesnice Logitechu . Podobně se to týká i dotykového pera a donedávna se to týkalo i audio produktů, kdy byly v nabídce různá sluchátka od Bose, Sonos a Logitechu. Ta ale nedávno zmizela z nabídky a na stránky těchto produktů se už nedostanete.

Podobně tak tyto produkty měly zmizet i z kamenných obchodů Applu. Není divu, že na to zareagovaly i hodnoty akcií těchto společností, Sonos šel dolů o 6,5 %, Logitech pak o 5,6 % (ten se ale už ve čtvrtečním obchodování začal zvedat). To vše napovídá tomu, že dlouho očekávaná náhlavní sluchátka společnosti Apple se objeví co nevidět. Měla by se také objevit malá verze chytrého reproduktoru HomePod, takže není divu, že Apple už nechce prodávat konkurenční řešení. Je velmi pravděpodobné, že se tyto novinky objeví 13. října, kdy se má konat další keynote společnosti Apple. Tam jsou očekávány i nové iPhony 12. Keynote už byla pod sloganem "Hi, Speed" oficiálně potvrzena samotnou společností Apple.

