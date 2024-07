Apple přinese uživatelsky vyměnitelné baterie s novým způsobem uchycení

Možnost vyměnit akumulátor u mobilních telefonů byla kdysi standardní možnost. Později se to ale stávalo více a více výjimečným, čemuž přispěl také tlak na odolnost telefonů. Ty jsou dnes mnohdy vodotěsné a už se ani pořádně nevyskytuje problém s tím, jak jejich záda vržou. V poslední době ale rostou tlaky na to, aby mohli uživatelé sami vyměňovat akumulátory svých telefonů, čemuž se výrobci musí přizpůsobit, což se týká i společnosti Apple. Analytik Ming-Chi Kuo se nechal slyšet, že Apple zde chystá několik novinek. Z dalších zdrojů máme i jiné doplňující informace o nových bateriích.



Už brzy (možná i u iPhonu 16) by se mělo objevit nové kovové pouzdro akumulátoru z nerezové oceli, které by mělo vytvořit nový způsob uchycení. Dá tak sbohem lepidlu, které komplikuje manipulaci a prodlužuje dobu výměny akumulátoru i na dvě hodiny kvůli nahřívání a odstraňování. K uvolnění bude u nových kovových pouzder potřeba jen aplikovat mírný elektrický proud, který uvolní vazby přidržující akumulátor. Jak přesně toto ale bude probíhat a co za nástroje bude potřeba, to je zatím nejasné. Každopádně od roku 2027 by toto mělo být možné plně v režii uživatele bez zásahu servisu, i když ten bude nadále doporučen.



Dozvěděli jsme se v rámci jiných úniků kapacity také akumulátorů u nových iPhonů 16. Ty se ale trochu liší, objevily se totiž dvě sady čísel, toto je jedna z nich (druhá přináší u některých modelů o pár desítek mAh vyšší hodnoty).

iPhone 16: z 3349 na 3561 mAh (+6,3 %)

iPhone 16 Plus: ze 4383 na 4006 mAh (-8,6 %)

iPhone 16 Pro: z 3274 na 3355 mAh (+2,5 %)

iPhone 16 Pro Max: ze 4422 na 4676 mAh (+5,7 %)

Zajímavé je, že kapacita akumulátoru u iPhone 16 Plus by se měla mezigeneračně snížit zatímco u jiných modelů bude růst, nicméně obecně se mluví o tom, že se energetická hustota nových akumulátorů má zlepšit o 5-10 %. To by mohlo rovněž znamenat, že akumulátory budou menší a o trochu lehčí. Zda se nějak zásadně zvýší rychlost nabíjení akumulátorů, je zatím nejasné. Předpokládá se 15W bezdrátové nabíjení MagSafe, 20W drátové u iPhone 16 a 16 Plus, a pak 25-27W u iPhonů 16 Pro (Max).