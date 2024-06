Apple přiznává, že 8GB RAM je pro MacBooky málo, ale jen pro některé úlohy

Společnost Apple se nás dlouhodobě snaží přesvědčit, že 8GB sdílené operační paměti RAM je pro základní MacBooky dostatečné množství. Pro nenáročnou práci, využívání prohlížeče, kancelářského softwaru, přehrávání videa a podobně, to ještě docela pravdou je, na to taková RAM ještě dostačuje, byť to není ideální (a spousta lidí takto počítače používá). Zatímco u MacBooku Air se dá ještě varianta s 8 GB RAM pochopit, u MacBooku Pro za 50 tisíc je to už hodně trapné. Pro náročnější úlohy se 8GB paměť totiž nepřekvapivě stává problémem. Jakmile se např. video nejen konzumuje, ale také vytváří, začnou potíže. Apple nyní sám přiznal, že tato paměť může být problémem i jinde.



Dnes se totiž hodně mluví o umělé inteligenci, která má běhat lokálně na NPU v procesorech. Jenže modely, na kterých jsou tyto systémy postaveny, nejsou velikostně malé a vyžadují spoustu gigabajtů místa. Apple tak sám u nové verze Xcode 16 uvádí, že pokud chce uživatel využívat novou AI funkci Predictive Code Completion, bude potřebovat Macy s minimálně 16 GB paměti a macOS 15. Tato funkce byla natrénována pro jazyk Swift a Apple SDK, má programátorům pomáhat s dokončováním kódů, přičemž s nízkým množstvím paměti nebude schopná fungovat. Máme zde tedy další případ užití, kde 8GB RAM nedostačuje a sám Apple to i přiznal. To ale současně neznamená, že pro mnoho uživatelů nemůže být 8GB paměť stále přijatelná (viz výše), i když z dlouhodobého hlediska a delší morální životnosti zařízení bude jistě lepší si připlatit za větší paměť, a to i pokud nejste programátor, který chce využívat tuto novou AI funkci. Zde připomeňme, že příplatek za větší 16GB paměť u MacBooků činí dost šílených 6000 Kč.