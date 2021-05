Apple prý chystá 10jádrové M1 pro MacBook Pro a 40jádro pro Mac Pro

Procesory Apple M1 významně posunuly výkon počítačů a jiných zařízení společnosti Apple, to vše navíc při lepší efektivitě. Není divu, že Apple chce přinést své vlastní procesory i do zbývajících řad svých počítačů a dokončit tak přechod z architektury x86 a procesorů Intel. Podle posledních uniklých zpráv by se tak mělo stát v létě, kdy se čeká několik nových produktů profesionální řady Pro. Přechod by měl být dokončen v příštím roce.





Zatímco 13" notebooky MacBook Pro mají standardní procesor Apple M1 s 8 jádry (4 výkonná + 4 úsporná) a 8 GPU jádry, hovoří se o tom, že by se 14" a 16" varianty MacBooku Pro měly dočkat 10jádrových variant s kódovým označením Jade C-Chop a Jade C-Die. Obě mají mít 8 výkonných jader a jen 2 úsporná. Lišit se mají v počtu GPU jader, které bude 16, resp. 32. Hrubý grafický výkon by tak mohl vzrůst až na čtyřnásobek proti dnešnímu stavu. Stávající 8jádrové GPU je sice nadprůměrné výkonné ve srovnání s integrovanými řešeními a desktopovým grafickým low-endem, Applu však chybí něco, co by mohl postavit proti mainstreamovým a high-endovým kartám (a čím nahradit nynější Radeony). Další změnou má být podpora až 64 GB RAM (stávající M1 končí na 16 GB RAM), měl by se vrátit port HDMI, čtečka SD karet a nabíječka MagSafe.

To bychom měli léto. Spekuluje se nicméně o tom, že by se ke konci roku mohla představit výkonnější verze Apple M1 i pro MacBook Air, kde by dostal 9 nebo 10jádrové GPU. V příštím roce se pak očekává desktopový Mac Pro, kde se hovoří o 20 a dokonce 40jádrových verzích procesoru (16+4, resp. 32+8 jader) a GPU by mělo mít dokonce 64 nebo 128 jader. Zda ponese dosud zmiňované názvy M1X, M2 nebo jiný, není zatím jasné.

