Apple prý kontrolou aplikací v App Store zachránil lidem 1,5 mld. USD

Společnost Apple vydala statistiku svých bezpečnostních zákroků za rok 2020, které mají ukázat, kolik bylo odhaleno pokusů o útok na uživatele platformy. V tomto je považován za pokročilejší než Google, do jehož Play Store se dle mnoha studií stále dostává větší množství závadných aplikací. Apple tvrdí, že za minulý rok odmítl přes 48 tisíc aplikací, které měly skryté nebo nedokumentované vlastnosti. Také bylo odmítnuto přes 150 tisíc aplikací, které naplňovaly podstatu scamu, copycatu (podvodné aplikace vydávající se za známou legitimní aplikaci), nebo byly nějakým způsobem zavádějící. Dalších 215 tisíc aplikací bylo odmítnuto, protože vyžadovaly práva, která jim nepříslušela.

Celkově bylo odmítnuto nebo odstraněno skoro milion nových aplikací a stejné množství se týkalo i problematických aktualizací. Že Apple v tomto odvádí poměrně dobrou práci, svědčí i fakt, že na App Store je "jen" 1,8 milionu aplikací. Neodmítnout téměř milion aplikací ročně, šlo by celkové množství aplikací patrně do mnohem vyšších jednotek milionů.



Apple na základě toho odhadl, co by se mohlo stát, kdyby tyto aplikace proklouzly. Dle jeho slov by takto mohla být ukradena data o více než 3 milionech platebních kartách a uživatelům by mohla být způsobena újma ve výši 1,5 mld. USD (31,5 mld. Kč). Apple také zrušil 470 tisíc vývojářských účtů (naopak pomohl podpořit 180 tisíc nových), deaktivoval 244 milionů uživatelských účtů, které prováděly podvodné aktivity, a zabránil vytvoření 424 milionům účtů, které vykazovaly klasické podvodné rysy.

