Apple prý na příští rok připravuje hi-end VR headset

Pokud je to pravda a Apple skutečně chce už v příštím roce přijít na trh se svými VR headsety, dalo by se usuzovat, že nemá v záměru je nabízet coby úzkoprofilové zboží, ale spíše s nimi chce prorazit daleko dál než ostatní firmy. Jenomže to jsme ještě nenakousli specifikace a cenu.

První VR headsety měly řadu dětských nemocí, které zrovna nepříslušely jejich vysoké ceně a také potřebě vysokého výkonu. Dalo by se říci, že svět ještě nebyl na VR připraven, a tak jsme se mohli koukat do brýlí vybavených displejem s nedostatečným rozlišením, při čemž jsme zakopávali o kabely, složitě rozmisťovali senzory detekující polohu a pohyb a řešili, co s tím vším máme vůbec dělat a kde sehnat obsah.

Nyní už jsou VR headsety pochopitelně mnohem dál, ale stále se nedá mluvit o tom, že by šlo o běžně rozšířenou elektroniku a s tím jistě souvisí i ta prostá věc, že sednout si před monitor či TV je něco zcela jiného než si nasadit headset a v tu ránu se odříznout od reálného světa.

The Verge nyní přináší informace, dle nichž by už v Apple měli mít pocit, že čas pro VR konečně uzrál. Zveřejněný obrázek pochopitelně není z oficiálních materiálů, které ani nebyly zveřejněny. Jde jen o náčrtek toho, jak by daný headset měl vypadat, ale nás bude zajímat především to, že Apple už má pomalu dokončovat vývoj headsetu, který bude mít velice zajímavé specifikace.

Jednak to mají být dva displeje s rozlišením 8K, což vypadá jako až příliš velké sousto. Jenomže Apple chce využít dobře známý nápad se sledováním pohybu očí, díky čemuž budou moci displeje ukazovat obraz v plném rozlišení pouze tam, kam se přímo díváme. To je jistě vhodný přístup, neboť rendering obrazu v plném rozlišení na celé ploše displeje je v takovémto případě jen plýtvání výkonem a energií.

Dále má mít výsledný headset alespoň 12 kamer pro sledování našich rukou pro účely ovládání, dále pro sledování polohy samotného headsetu a také pro funkce rozšířené reality. Sledování polohy headsetu ale má zajistit i LIDAR, čili laserový radar a na ten můžeme být také velice zvědaví, neboť LIDARy byly ještě donedávna velká zařízení, která by nám mohla umístěná na hlavě leda zlomit vaz. I díky vývoji technologií pro autonomní řízení se ale začala postupně zmenšovat a ostatně LIDAR určený pro sledování polohy headsetu jistě nemusí být tak výkonný jako zařízení, které využívá automobil pro mapování okolního prostředí.

Vůbec pak nepřekvapí, že výkon by měl dodat vestavěný SoC tvořený přímo firmou Apple, čili pravděpodobně nějaký 5nm čip vyráběný v továrnách TSMC. Co se týče ovládání, krom sledování směru pohledu a také našich rukou by tu měl být na straně headsetu jakýsi otočný ovladač.

Pokud to vše má být pravda, pak uváděná cena kolem 3 tisíc dolarů rozhodně nepřekvapí, ale uvidíme.



