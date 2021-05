Apple prý pracuje na hybridní herní konzoli

Otázka je samozřejmě především ta, zda mají původně hong-kongské zdroje pravdu a Apple skutečně připraví produkt, který by se dal označit za hybridní herní konzoli. Hybridní by měla být kvůli tomu, že stejně jako Switch umožní napojení na televizor či jiné zobrazovadlo, ale bude moci fungovat i sama o sobě.

A je třeba také uvést, že trh s herními konzolemi by pro Apple nebyl zcela nový, neboť můžeme vzpomenout na devadesátá léta a Apple Pippin (dole na snímku), kterou firma vyvinula společně s firmou Bandai. Ovšem poté už Apple v tomto směru dále nepokračoval.

Dle nezaručených informací má Apple na své nové hybridní konzoli spolupracovat s Ubisoftem, který by tak zřejmě plnil především roli dodavatele obsahu a nemusel by prý být zdaleka sám. Těžko ale v dohledné době naváže spolupráci s Epic Games, neboť s touto firmou je aktuálně na nože a u soudu probíhá právní bitva, díky níž jsme se v minulých dnech dozvěděli řadu zajímavých informací

Jako obvykle se ale v případě fám o Applu nedozvíme nic konkrétního a dá se říci, že i kdyby firma skutečně připravovala novou herní konzoli, vůbec to nezaručuje, že ta se skutečně dostane na trh. Zrušených projektů Applu už ostatně bylo více, a to třeba napájecí systém AirPower nebo autonomně řízené vozy.

Můžeme se ale trošku zamyslet nad tím, na jakém hardwaru by taková konzole firmy Apple mohla být postavena. Je totiž zřejmé, že by to zřejmě bylo SoC od samotného Applu, a tedy nic ze světa x86, neboť z něj firma právě aktuálně k nelibosti Intelu mizí. Čili může jít o čip příbuzný řadě Apple Axx vyráběný pokročilým procesem v TSMC a na takové konzoli by pak mohl prostě běžet upravený systém iOS orientovaný na hry. A právě k tomu by seděla spolupráce s herními společnostmi, neboť Apple by pro takový produkt velice potřeboval obsah.



