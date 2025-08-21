Aktuality  |  Články  |  Recenze
Apple prý vyvíjí několik nových VR headsetů a chytrých brýlí, čekejme nálož ve 2027

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Apple se svými VR brýlemi Vision Pro moc neuspěl. Prý to ale nevzdává a má rozdělaných hned několik projektů, a to jak klasické VR/AR headsety, tak i chytré brýle. 
Ming-Chi Kuo je známý analytik věnující se společnosti Apple. Nyní přináší nové zprávy ohledně snah nakousnutého jablka v oblasti virtuální a rozšířené reality. Podle něj je ve vývoji hned 7 produktů spadajících do těchto kategorií. Tři z nich mají být produkty řady Vision, další 4 mají být chytré brýle (něco na styl chytrých brýlí Ray-Banu). Většina z těchto produktů už má nějaký časový plán představení, nicméně dvě blíže neurčená zařízení jsou spíše experimentální. Kuo říká, že velkým rokem pro Apple a VR/AR brýle by měl být 2027. 
 
Dodává, že by se letos měla představit upgradovaná verze Apple Vision Pro, ale nemáme čekat zázraky. Zařízení se v zásadě nezmění, jen místo procesoru M2 dostane novější M5. Připomeňme, že stávající verze se už nevyrábí kvůli mizernému zájmu, a asi nelze čekat, že by se to s M5 mělo nějak zásadně zlepšit. Brýle mají jiné problémy než procesor.
 
V roce 2027 by to měly být chytré brýle (na již zmíněný styl Ray-Banu) a headset Vision Air (pravděpodobně), který by měl být výrazně lehčími brýlemi než Vision Pro. Má být výrazně levnější a místo procesoru řady M by se tu měl objevit procesor řady A z iPhonu. Druhá generace brýlí Apple Vision Pro se má objevit v roce 2028. Pochopitelně je potřeba brát na zřetel to, že jde o zákulisní informace, takže se data ještě mohou posunout, může se objevit něco, co se nezmiňovalo, nebo naopak se očekávané produkty i úplně zrušit. 
 

