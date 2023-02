Apple říká, že do novinek dává všechny dostupné technologie, nedávkuje je

Není neobvyklé, že společnosti mají v rukávu novinky, které ale nedopřejí svým zákazníkům, aby měli co kupovat v příští generaci. Společnosta konkrétně její viceprezident pro architekturu platforem a hardwarových technologií, Tim Millet, se proti tomuto přístupu nedávno vymezil. Hovořil tak v rozhovoru pro TechCrunch , kde zmínil, že nedělají 20% posun ve výkonu, u kterého se pak snaží přijít na to, jak ho dávkovat po dobu 3 let. Dle jeho slov do svých produktů dávají vše, co mají k dispozici (zda mu to budeme či nebudeme věřit, to už je na nás, je nicméně faktem, že procesory Apple M1 a M2 udělaly výrazný skok ve výkonu a efektivitě proti předchozím čipům). Pochopitelně nesmíme zapomenout na to, že i zde funguje segmentace trhu, takže tvrzení se vztahuje k vlajkovým lodím, ne ke všem produktům.