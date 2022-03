Apple si patentoval Mac integrovaný do klávesnice

Společnosti si často patentují své myšlenky a nápady, přičemž to platí i o Applu. Ten si nechal patentovat myšlenku, která není zrovna až tak převratná. V podstatě se využívala už před nějakými 40 lety v tehdejších počítačích jako Commodore 64 nebo Atari 800 a podobných. Budou zde ale patrně nějaké detaily a odlišnosti v konceptu, které dovolují uznání jako novinky. Tím by mohl být dotykový senzor v klávesnici, utěsnění nebo port USB-C, což předchozí počítače neměly.

V podstatě by mohlo jít o Mac mini vybavený klávesnicí, což by umožnilo majitelům přenášet si počítač i s klávesnicí. Stačilo by pak jen najít displej a připojit ho. Z druhého pohledu by vlastně šlo o Macbook bez displeje. U počítače se uvažuje i varianta s aktivním chlazením, na druhou stranu bychom neměli zapomínat na to, že v podstatě stejný hardware, který je v Mac mini s procesorem Apple M1, najdeme i v tabletu iPad Pro, který aktivní chlazení nemá a i toto má docela velkou plochu na to, aby se stačilo chladit pasivně.

Jedna z variant tak počítá s hliníkovou konstrukcí pro odvod tepla i s induktivním napájením, může mít také odolnou konstrukci s utěsněním. Nesmíme však zapomenout na jednu věc. Patent pochopitelně automaticky neznamená, že se takové zařízení i objeví na trhu. Uvítali byste ho však?

