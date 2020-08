Apple si prý na příští rok připravuje 5nm GPU

Apple nemá problém nasadit ve svých produktech grafickou kartu AMD Radeon Pro 5600M , která by ve světě PC nejspíše pohořela. Jde o kartu s čipem Navi 12, což je v podstatě Navi 10 pro paměti HBM2 optimalizovaný na nízkou spotřebu. Jinými slovy, je to technicky vyspělé řešení, které neposkytuje zrovna nejlepší poměr výkonu a ceny, ovšem v počítačích firmy Apple se dokáže uplatnit.

Společnost Apple si navíc již letos v TSMC nechá vyrábět první 5nm čipy, které se uplatní v budoucích zařízeních. Jde o SoC A14X, takže uvažovat o tom, že v příštím roce je budou následovat první GPU, skutečně není od věci. Dobře víme o tom, že Apple již nechce využívat jednak procesory Intelu či AMD a vedle nich ani jiný hardware, čili konkrétně grafické karty. Dosud se přitom firma spoléhala především na procesory Intel a grafické čipy od AMD, takže její odchod od platformy x86 postihne oba tyto výrobce.

Dle Commercial Times (via Tom's Hardware ) mají nové GPU čipy vyvíjené v rámci projektu Apple Silicon kódové označení Lifuka a využijí 5nm proces TSMC. Ten by snad mělo v příštím roce dle aktuálních roadmap ostatně aplikovat také AMD, ale v tomto ohledu přichází protichůdné informace, které mluví o tom, že po Vermeer budou následovat ještě stále 7nm Warhol . To ale pochopitelně neznamená, že AMD i v případě serverových EPYC či mobilních čipů zůstane na 7 nm.





Další informace o čipech Lifuka je ta, že mají využít jistou technologii TBDR, čili Tile-Based Deferred Rendering. Ta se využívá také v GPU PowerVR od Imagination Technologies, které Apple nasadilo už v čipech A4. Vypadá to tak, že spolupráce Apple a Imagination přetrvá a nová GPU budou na ní založena.

GPU od firmy Apple by se tak měla dostat na trh někdy v druhé polovině příštího roku, a to v rámci počítačů iMac. Umožnit to měl i nucený rozchod firem TSMC a Huawei/HiSilicon, díky němuž mohla firma Apple obsadit část uvolněných kapacit, a to právě včetně těch, které si čínské firmy zamluvily v rámci 5nm procesu.

