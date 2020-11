Apple snížil své provize v App Store od menších vývojářů ze 30 % na 15 %

Zatímco proti Epic Games nechce společnost Apple ustoupit ani o píď, současně přichází se vstřícným gestem pro menší vývojáře. Ti si totiž od 1. ledna 2021 budou moci zažádat o snížení provizí. Prozatím si Apple bere 30 % z nákupu a toto množství může být nižší na 15 % pouze u dlouhodobých předplatných. Nově se ale na 15% hodnotu mohou dostat i menší vývojáři, kteří během kalendářního roku na App Store vydělali méně než 1 mil. USD (22,2 mil. Kč). Apple tím chce podpořit menší vývojáře a nechat jim více peněz na investice, které by z nich mohli udělat větší vývojáře.

Ti větší (více než 1 mil. USD za rok 2020) nicméně budou mít i nadále strháváno 30 % z výdělku. Vývojáři, kteří se přihlásí do snížení sazby, v ní zůstanou do doby, kdy nepřekonají 1 mil. USD. Pokud se tak stane, automaticky se dostanou do vyšší sazby po zbytek roku. Pokud se v dalším roce dostanou zpět pod tuto hranici, mohou si o přidělení znovu zažádat. To tedy není automatické.

Analytické společnosti předpokládají, že se do této sazby může dostat až 98 % vývojářů, jenže i toto obrovské množství je jen malým rybníčkem. Odhaduje se, že se na výdělcích App Store podílí pouhými 5 %. Jinými slovy, 2 % největších vývojářů tvoří 95 % výdělků. Takže tento krok Applu mu finančně příliš neublíží. Sám říká, že má na App Store 1,8 milionu aplikací, kde je každá z nich kontrolována, aby byla bezpečná. Celý ekosystém má 1,5 miliardy zařízení, App Store je přístupný ve 175 zemích a 40 různých jazycích, podporuje 180 různých platebních metod a 45 měn. Za rok 2019 znamenal obrat 519 mld. USD.

