Apple u iPhonů s iOS 18.3 testuje satelitní komunikaci přes Starlink

Některé moderní telefony nabízí nouzovou komunikaci přes satelitní připojení. Objevilo se to např. u iPhonu 14, kde to při namíření telefonu na oblohu umožnilo nouzový kontakt se záchrannými složkami a už jsme tu měli spoustu případů, kdy to dotyčným pomohlo a zachránilo život. V mnoha zemích po celém světě je totiž spousta odlehlých oblastí, kde není mobilní signál, a není tak snadná možnost kontaktu. Právě funkce "Tíseň SOS přes satelit" toto řeší a nyní je dostupná v 17 zemích světa (prozatím je k dispozici v Austrálii, Belgii, Francii, Irsku, Itálii, Japonsku, Kanadě, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, na Novém Zélandu, v Portugalsku, Rakousku, Spojeném království, Španělsku, Švýcarsku a USA). Brzy by ale iPhony mohly mít i alternativní systém než ten dnes používaný od Globalstaru.



Měl by jím být Starlink od SpaceX. Apple totiž už Starlink na iPhonech testuje v omezeném beta-programu v USA ve spolupráci s operátorem T-Mobile. Možnost připojit se k testování se objevila u některých uživatelů, kteří upgradovali na operační systém iOS 18.3. Ti tak vedle sítě od Globalstaru mají možnost využít i síť od Starlinku. Prozatím je možné posílat jen textové zprávy, nicméně Elon Musk se nechal slyšet, že už dnes technologie spojení satelit-telefon podporuje obrázky ve středním rozlišení, měla by zvládat i audio a např. podcasty. V budoucnu by nová generace mohla zvládat i přenosy videa ve středním rozlišení. Další výhodou Starlinku by mělo být to, že nemá být potřeba mířit s telefonem k obloze. Otázkou nyní je, v jaké podobě a kde všude se nová forma satelitního připojení objeví.