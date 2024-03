Apple údajně chystá 20,3" skládací MacBook, čekat ho máme v roce 2027

Apple pozastavil Jsou to zhruba tři týdny, co vyšlo najevo, žepozastavil vývoj skládacího iPhonu , neboť nebyl spokojen s životností displeje. Stejně tak nejistě vypadá skládací iPad, který by v složeném stavu mohl mít jen 7" až 8" velikost. Apple prý tuto možnost zvažuje, nicméně známý analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že jediným podobným skládacím produktem, který nyní Apple aktivně vyvíjí a má stanovený rok plánovaného uvedení, je MacBook. Notebooky jsou sice skládací tak nějak "od přírody", není ale běžné, aby měly skládací displej rozkládající se na obou částech.

A právě něčím takovým by mohl být nový MacBook, který by se po rozevření mohl stát více než 20" obrazovkou. Prozatím jde ale jen o zákulisní spekulace, přičemž se mluví o tom, že by novinka měla být plánována až na rok 2027. Na skládací notebook od Applu si tak ještě hodně dlouho počkáme, pokud se vůbec někdy objeví.