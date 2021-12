Apple uspěl ve svém odvolání, zatím ještě nemusí nabízet jiné možnosti plateb

Společnost Apple se ve věci plateb v rámci aplikací získaných prostřednictvím svého obchodu nedávno odvolala , přičemž tu nejde o nic menšího než o to, aby se firmy nabízející na platformě Applu své aplikace vyhnuly vysokým poplatkům. Apple má přitom v podmínkách své služby tzv. "anti-steering" pravidla, která použití jiných platebních systémů zakazují. Právě tato pravidla měla dle rozhodnutí soudu přestat platit, což bylo nařízeno 10. září s tříměsíční lhůtou. Čili ta právě končí nebo již skončila a řada firem se už těšila, že se poplatkům vyhne. Těšily se marně.

Apple totiž ve svém odvolání uspěl, tedy pouze dočasně, neboť 9th Circuit Court of Appeals svolil k tomu, aby další způsoby platby nemusely být od dnešního dne povoleny, a to do té doby, než bude případ řádně přezkoumán.

Dobře víme, že firma Apple si chce ve sporu s Epic Games vybojovat úplné vítězství a není divu, když zrovna v tomto bodu celého sporu jde o 30% podíl, který má jít do jejích kapes z veškerých transakcí. Jde tu tak o vysoké částky, které nechce platit zvláště Epic jemuž Apple už dříve zrušil přístup k vývojářskému účtu, a znemožnil tak na svých platformách nabízet i Fortnite.



Z rozhodnutí soudu přitom nebyla nadšena ani jedna strana, ale Epic se rozhodl firmě Apple uhradit dlužnou částku doufaje, že za to výměnou dostane dle dřívějšího slibu zpět svůj vývojářský účet a opět bude moci nabízet i Fortnite. To se ale Tim Sweeney přepočítal , neboť Apple si zaplatit nechal, ale účet neodemkl s tím, že ten zůstane zablokovaný, dokud celý spor nedospěje do finále, což může a pravděpodobně i bude znamenat vyčerpání veškerých možností pro odvolání.

Nyní se tak misky vah naklopily na stranu firmy Apple, ale to samozřejmě neznamená, že ta ve svém odvolání uspěje, nicméně už jen odklad hraje do jejích karet, zatímco Epyc může dále počítat ušlý zisk.



