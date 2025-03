Apple uvádí až 32jádrové CPU M3 Ultra pro Mac Studio, může mít až 512 GB paměti

V portfoliu procesorů Apple M se objevuje nový model, není to ale ani očekávaný M5, dokonce nepatří ani do řady M4, ale jde ještě o zástupce starší řady M3. Novým procesorem je Apple M3 Ultra. Jde o nejvýkonnější procesor pro Macy, který využívá architekturu Ultra Fusion se zhruba 10 tisíci vysokorychlostními spoji mezi dvěma čipy M3 Max. Pro systém se ale procesor tváří jako jednolitý procesor. Celkově má obrovských 184 miliard tranzistorů.

Celkem tu najdeme 32 jader CPU, a to 24 výkonnostních a 8 úsporných. Podle Applu má být o 50 % výkonnější než M2 Ultra a o 80 % rychlejší než M1 Ultra. Na vysoký výkon se můžeme těšit také v oblasti GPU. To je o 100 % výkonnější než to v M2 Ultra a původní čip M1 Ultra překonává dokonce o 160 %. Nová architektura GPU přináší také dynamickou mezipaměť (cache), HW akceleraci pro Mesh Shading a podporu pro Ray-Tracing. Nechybí ani výkonné 32jádrové NPU Neural Engine.

Procesor si má poradit s LLM o 600 miliardách parametrů, díky čemuž se hodí i pro lokální vývoj AI. Základní velikost paměti je velmi slušných 96 GB, nicméně nakonfigurovat se dá až na 512 GB. Nechybí ani podpora rozhraní Thunderbolt 5 s přenosovou rychlostí 120 Gb/s, přičemž to platí pro každý z těchto portů (každý má vlastní řadič). Tato technologie také umožňuje řetězit Mac Studia za sebou. M3 Ultra má dále čtyři enginy pro kódování a dekódování ProRes formátu, zvládá přehrávání až 22 streamů v 8K najednou.