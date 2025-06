Apple uvedl haptický trailer k filmu F1 The Movie: zažijte vibrace formulí na vlastní ruce

Nových filmů je hodně a trailerů k nim také. Nový film F1 The Movie, kde si zahraje např. Brad Pitt a Javier Bardem, má ale docela netradiční trailer. Můžete se totiž podívat i na jeho jinak sestříhanou haptickou formu. To znamená, že půjde nejen o obraz a zvuk, ale také o hmat. Při přehrávání traileru totiž iPhone vibruje v souladu s tím, co se děje na obrazovce. Hluboce bublající motory předvádí jemné vibrace odpovídající také pomalu se vlnícímu teplému vzduchu, motory ve vysokých otáčkách naopak vibrují telefonem rychle a ostře, ucítíte zmáčknutí tlačítek na volantu i vrzající pneumatiky při otáčení volantem stojící formule.

Trailer si můžete shlédnout v jeho haptické variantě v aplikaci Apple TV a v Apple App Store. Potřebujete však iPhone, který má nainstalovaný operační systém iOS 18.4 a novější. Nic dalšího pak už není potřeba, nicméně na Androidech si jeho haptickou verzi nepustíte.

Film je o bývalém jezdci formule 1, Sonny Hayesovi, kterého hraje Brad Pitt. Ten byl závodníkem v 90. letech, ale po nehodě s F1 skončil a nikdy F1 nevyhrál. Po mnoha letech ho bývalý stájový kolega Ruben Cervantes (Javier Bardem), nyní majitel jednoho z týmů F1, prosí o návrat a záchranu jeho strádajícího týmu, kde je jeho stájovým kolegou mladičký Joshua Pearce (Damson Idris). Film se do kin dostane 27. června.