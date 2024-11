Apple už hodnotou pod Nvidií, nicméně prodeje zvyšuje u iPhonů, iPadů, Maců i služeb

Apple byl dlouhá léta nejhodnotnější firmou na světě. V poslední době se ale o první místo začal nejprve přetahovat s Microsoftem, později s Nvidií. Následně jim zase utekl, nicméně v těchto dnech si prvenství převzala zase Nvidia. Její hodnota už dosahuje 3,43 bilionu USD, zatímco Apple je v těsném závěsu s 3,38 bln. USD (dá se předpokládat, že se teď pořadí bude měnit častěji). Microsoft je pak na třetí pozici s 3,06 bln. USD.

To, že ztratila první pozici, však neznamená, že by se firmě nedařilo. Naopak, produkty Applu vykazují stále vyšší prodeje, alespoň tak naznačují finanční výsledky za poslední čtvrtletí. Na kusy to sice může být i méně, pokud by to vykryla vyšší průměrná cena, každopádně se zatím nezdá, že by Applu docházel dech, a to i přesto, že trestuhodně zaspal nástup umělé inteligence. Jeho Apple Intelligence se na produkty Apple teprve pomalu dostává a v Evropě si budeme muset počkat až do dubna 2025.



Společnost za Q3/24 vykázala příjmy ve výši 94,93 USD (loni 89,5 mld. USD), což je nárůst o 6,1 %. Firmě se ale významně snížil čistý zisk z 22,96 na 14,74 mld. USD, za což mohou významně navýšené náklady na daně z příjmu.

Kterým produktům se tedy dařilo a jak? Pokud jde o iPhony, ty vzrostly o 5,5 % na 46,22 mld. USD a dělají tak necelých 49 % příjmů společnosti. Počítače Mac také rostly, tam to ale bylo jen o 1,7 % na 7,74 mld. USD. Lepší nárůst vykázaly tablety iPad, a to o 7,9 % na 6,95 mld. USD, jde ale přesto o nejmenší "divizi" Applu. Jediná kategorie, která klesala, byly Wearables, Home a příslušenství. Zde se může projevovat vliv odchodu z portu Lightning na USB-C, nicméně nejde o žádnou tragédii. 9,04 mld USD je stále dost vysoké číslo a jde o 3,0% pokles. Nakonec tu máme služby, u kterých se Apple dlouhodobě snaží zvýšit svůj podíl. Navzdory tlakům na otevření přístupu alternativním obchodům se Applu povedlo zvýšit příjmy o 11,9 % na 24,97 mld. USD. Služby tak tvoří už přes 26 % příjmů Applu.