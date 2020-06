Apple už rozeslal vývojové kity s ARM, jaký výkon poskytují?

První procesory, které si Apple z vlastní dílny připraví pro nové Macy, jsou A12Z Bionic , pro něž se chystá také nová verze macOS Big Sur. A právě ty pochopitelně obsahuje i příslušná "vývojářská přechodová sada", kterou si firma připravila pro své partnery. Samotný Apple se dosud výkonu svých čipů určených pro osobní počítače moc nevěnoval, ale právě díky rozeslaným sadám se můžeme dozvědět více

Sada skrývá malý počítače, který vypadá jako Mac mini, ovšem uvnitř něj se nachází vedle procesoru A12Z také 16 GB RAM a 512GB SSD. My se nyní dozvídáme o prvních výsledcích testů, což byl jak jinak Geekbench a v něm daný procesor získal v případě jednovláknového výkonu 811 bodů a ve vícevláknovém pak 2781 bodů. Geekbench ale běžel pod virtualizačním řešením Apple Rosetta 2, takže se ukazuje výkon procesoru s aplikací, která na něm neběží v nativním režimu.

Výsledek pak můžeme srovnat třeba s Microsoft Surface Pro X a jeho procesorem Snapdragon SQ1 od firmy Qualcomm, který nabídl v Geekbench 5 skóre kolem 730 a 2800 bodů, čili vcelku obdobné. Jenomže na rozdíl od vývojové sady Applu běžel Geekbench právě v nativním režimu a navíc měl výhodu v podobě taktu 3 GHz oproti 2,4 GHz procesoru A12Z Bionic.

Pro další srovnání tu máme také výsledky procesoru A12X Bionic z 2018 iPad Pro, který právě s nativním sestavením Geekbench pro ARM získal cca 1100 a 4600 bodů, přičemž verze A12Z přidává další GPU jádro a 2020 MacBook Air vybavený dvoujádrovým Core i3-1000NG4 se může pochlubit cca 1000 a 2000 body a model Core i7-1060NG7 dosáhne výsledku cca 1130 a 3000 bodů.

Z tohoto hlediska tak výkon SoC od firmy Apple nevypadá vůbec špatně, ale zatím je velice předčasné činit definitivní závěry, zvláště když srovnáváme výkon jen s pomocí jednoho testu. Alespoň rámcově se nám ale ukazuje, že procesory Apple založené na architektuře ARM nejspíše budou mít co nabídnout, zvláště když samotná společnost Apple má nyní přístup k těm nejpokročilejším výrobním procesům, jaké existují a jaké jí samotný Intel v této době nemůže nabídnout. Mluvíme pochopitelně o 5nm procesu s EUVL firmy TSMC, proti němuž může Intel nasadit přinejlepším druhou generaci 10nm procesu a v porovnání s TSMC či Samsungem vypadá hůře i jeho tempo, co se týče do budoucna.

Ale nepředbíhejme, historie už několikrát ukázala, že slušně rozjetý vývoj se může kdykoliv zakuckat z mnoha různých důvodů. Nyní si to dosyta vyjedl sám Intel a příště to může být někdo jiný.

My si můžeme ještě počkat na to, který z Maců bude jako první přetaven na zařízení s ARM. Logicky by to mohl být ten, který má nejblíže mobilním zařízením, čili MacBook Air. Anebo snad půjde o menší verze MacBook Pro?

