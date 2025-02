Apple vévodí trhu s tablety, bere okolo 40 %, druhý Samsung překonal více než 2×

Trh s tablety má jasného krále. Je jím společnost Apple s tablety iPad, které dle posledních průzkumů společnosti Canalys nadále s náskokem vedou před ostatními. Firma prezentovala odhady výsledků za poslední čtvrtletí i celý rok 2024 a ve třech ze čtyřech metrik Apple rostl, vedl s náskokem ve všech. Firmě pomohly především nové tablety iPad Mini a iPad Air (ten navíc dostal i velkou 12,9" variantu). Data nenaznačují, že by za dobré výsledky mohly až tak moc nové iPady Pro, které se staly už opravdu velmi drahými hračkami.

Pokud se podíváme na Apple, tak za poslední čtvrtletí rostly jeho prodeje ze 14,82 na 16,86 mil. kusů a tržní podíl se dostal ze 39,2 % dokonce na 42,3, %. Druhý Samsung sice také rostl, ale z 6,83 mil. se dostal jen na necelých 7,1 mil. kusů, což znamená, že se nedostává ani na polovinu toho, co Apple. Jeho tržní podíl kvůli tomu dokonce o kousek klesl z 18,1 % na 17,8 %. Třetí místo pak udrželo Lenovo se 7,1 %. Jeho prodeje rostly z 2,68 na 2,83 mil. kusů, je tak zhruba na šestině toho, co Apple. V těsném závěsu za ním je čínský Huawei se 6,6 %, který byl loni třetí, ten tak spadl. Na páté pozici je také dost těsně Xiaomi s 6,4 %.

Pokud se podíváme na celý rok 2024, zde je to trochu odlišné. Apple nadále vede a vykázal růst z 54,06 na 56,92 mil. kusů, nicméně v tomto případě to znamená už snížení tržního podílu ze 40,0 % na 38,6 %. Samsung je pochopitelně druhý, tomu na Apple chybí hodně, naopak na třetí pozici má obrovský náskok. Vykázal nárůst z 25,69 na 27,79 mil. kusů a mírný pokles tržního podílu z 19,0 % na 18,8 %. V celoročním pohledu je na třetím místě Huawei se 7,3% podílem, kde je to přesně opačně ve srovnání s tím čtvrtletním. Loni byl totiž Huawei celoročně čtvrtý. Lenovo je na čtvrté pozici s podílem 7,1 % a pátá je opět společnost Xiaomi s 6,2 %. Zde by bylo ještě dobré podotknout, že Xiaomi za rok 2024 rostlo o 73 %, což je opravdu velmi výrazný nárůst.

Trh s tablety za rok 2024 vzrostl o 9,2 % ze 135,2 na 147,6 milionu kusů.