Apple Watch by mohly být první, které neinvazivně změří glukózu v krvi

Apple vyvíjí spoustu nových technologií a velkým průlomem by mohlo být neinvazivní měření glukózy v krvi. Tyto údaje jsou důležité pro diabetiky, je dobré je vědět i pro ty, kteří na diabetes mohou mít předpoklady, v poslední době je měření glukózy velmi oblíbené i u biohackerů (lidé, kteří na sobě dělají různé pokusy ve výživě nebo cvičení, aby se udrželi fit a co nejvíce si prodloužili aktivní život - tzv. healthspan). Applu se často vytýká absence průlomových technologií jako za Steva Jobse a toto by mohla být jedna z revolučních technologií, které by Apple po jeho smrti zavedl. Než však začneme jásat, že se Apple mění a začíná být revoluční, musíme říci, že na vývoji technologie se pracovalo už za Jobse, takže je to tak trochu i jeho práce. Apple totiž v roce 2010 koupil startup RareLight, který se touto problematikou zabýval.



Vývoj technologie je během na dlouhou trať a tak tu po 13 letech máme konečně alespoň tzv. proof-of-concept. Tedy ověření konceptu, neboli potvrzení, že to může fungovat. Vývoj probíhal v tajném startupu Avolonte Health LLC, později přešel pod skupinu Exploratory Design Group (XDG) v rámci Applu, kde na něm pracují stovky inženýrů.



Projekt využívá něčeho, co bychom mohli přeložit jako "absorpční stereoskopie". V zásadě jde o to, že laser o specifických vlnových délkách svítí do pokožky, světlo je absorbováno glukózou v krvi a odraženo zpět do senzoru, kde se vyhodnocuje množství glukózy (v zásadě pohlceného světla glukózou). Technologie byla testována na stovkách lidí s různou formou cukrovky, náběhem na ni i úplně zdravých lidech. Nečekejme však, že se tato technologie objeví v příští generaci hodinek Apple Watch. I když může fungovat samotný princip technologie, vůbec není jasné, zda se jí někdy povede dostat do takové formy, aby mohla fungovat ve wearables. Nynější funkční verze má totiž zhruba velikost iPhonu a pomocí popruhů se připevňuje na paži. Do miniaturního řešení, které by se vešlo do hodinek, je to tak ještě velmi, velmi daleko.