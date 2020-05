Apple WWDC 2020 se bude konat jen online 22. června

Koronavirová pandemie stojí za zrušením nejedné konference a velké události. Otazník tak visel i nad konáním tradiční konference Apple WWDC 2020. V jejím případě nepůjde o zrušení, ale přeci jen pozmění svou formu. Tentokrát tak nepůjde o fyzicky konanou konferenci v divadle nebo jiném sále, ale o virtuální záležitost pořádanou online. Těšit se na ni můžeme 22. června 2020.



Tato konference se obvykle netýká hardwaru, ale spíše softwaru. Očekává se tedy, že zde Apple pohovoří o novinkách v operačních systémech iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 a watchOS 7. Ty by se pak na podzim měly dostávat do nově představených zařízení, jako mají být např. iPhony 12. Součástí bude i soutěž Swift Student Challenge pro mladé programátory do 13 let věku, kteří mohou prezentovat své schopnosti programování. Pokud jde o hardware, hovoří se o tom, že by možná mohla být představena nová sluchátka AirPods nebo AirTags, ale obecně se na tomto poli nečekají velké novinky.

