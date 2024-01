Apple začíná vyplácet odškodné za omezování výkonu kvůli baterii v BatteryGate

Společnostbude muset sáhnout trochu do kapsy a začít vyplácet odškodné v kauze. Ta vypukla koncem roku 2017, kdy se zjistilo, že se některé iPhony záměrně zpomalují kvůli baterii . Nakonec vyplynulo to, že v případě selhání baterie, která nebyla kvůli stáří schopna dodávat dostatečný proud, telefon snížil svůj výkon, aby k podobného selhání už nedošlo. To by nebyl až takový problém, kdyby o tom ale Apple někomu také něco málo řekl. To tak vedlo k hromadným žalobám omluvě ze strany Applu , který pak také do systému iOS zavedl možnost kontroly tohoto omezování výkonu. Žaloby ale běžely dál a v roce 2020 se Apple dohodl na mimosoudním vyrovnání. Celkově půjde o 500 mil. USD, což jsou příjmy společnosti za půl dne, resp. čisté zisky za necelé dva dny. Platby nakonec proběhnou v následujících týdnech.