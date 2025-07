Apple zvažuje, že Intelligence a Siri poběží na SW třetích stran, OpenAI nebo Anthropicu

Společnost Apple je sice jednou z nejhodnotnějších firem (nyní třetí za Nvidií a Microsoftem), nicméně její postavení technologického lídra poslední dobou narušuje neschopnost vyvinout kvalitního digitálního asistenta a systémy umělé inteligence obecně. Asistent Siri už dávno nepatří k technologiím, ze kterých nám padá čelist, ale spíše k těm, kterým se ve srovnání s konkurencí smějeme. Problémem pro Apple je ale i to, že už na WWDC 2024 slíbil spoustu zajímavých technologií využívajících AI systémy, ale spousta z toho stále není dostupná. Společnost očividně není schopna vyvinout natolik dobrý systém, který by mohl soupeřit s LLM nabízenými jinými firmami.

A tak se znovu proslýchá, že by alternativní systémy nemusely být jen přídavkem pro Apple Intelligence, ale přímo jejich jádrem. Např. dnes systém Applu umožňuje pro náročnější dotazy přeposlat tyto požadavky na ChatGPT. V budoucnu by se mohlo stát, že už výchozí centrální systém Apple Intelligence by byl postaven právě na něm. Mark Gurman, známý analytik věnující se Applu, totiž tvrdí, že Apple nyní uvažuje nad společnostmi Anthropic a OpenAI ohledně využití jejich technologie jako základu pro Apple Intelligence. Své řešení by tak poslal k ledu.

Projekt využití alternativních modelů jako základů pro Siri a Intelligence odstartoval šéf oddělení pro Siri, Mike Rockwell, a šéf pro SW, Craig Federighi. Rockwell se měl vyjádřit, že podle několika kolech testů bude pro potřeby Applu patrně nejlépe fungovat Claude od Anthropicu. Adrian Perica, jeden z viceprezidentů Applu, už měl údajně zahájit jednání s Anthropicem. Předpokládá se, že pokud by tato jednání byla úspěšná a skutečně by došlo k tomu, že by Siri přešla od vlastního řešení k externímu, mohla by být poprvé nasazena v operačních systémech 27 (tedy systémy představenými v červnu na WWDC 26).