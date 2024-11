Applied Materials MAX OLED přinese 3x vyšší jas a 5x vyšší životnost, využije to Samsung

Technologie OLED se stává mainstreamem, otázkou však je, na jak dlouho to tak bude při stále se zlepšujících alternativních technologiích, jako je Micro LED, která netrpí na typické neduhy OLED. Společnosti Applied Materials se ale povedlo výrazně posunout úrovně panelů OLED díky nové technologii MAX OLED. Novou technologii plánuje využít např. Samsung, čínský Visionox a Japan Display. Nová struktura pixelů dovoluje dosáhnout mnohem větší aktivní plochy, což přináší hned několik významných benefitů, které řeší nejeden palčivý problém displejů OLED. Kompatibilní má být se skleněnými substráty Gen 6 až Gen 8.

Díky větší ploše pixelů by se měl zvýšit jas až na 3násobek. Víme, že OLED displeje mají obvykle výborný špičkový jas v malé ploše, což je užitečné pro HDR, nicméně celoplošně na tom většinou nejsou zrovna dobře. Toto by mohlo značně pomoci. Nová technologie by měla rovněž umožnit zvýšit rozlišení až na 2000 ppi, tedy až na 2,5násobek. Současně by se měl snížit přetok světla do sousedních pixelů a zvýšit tak kontrast a přispět to i onomu rozlišení. Díky tomu, že je pro stejný jas potřeba nižší proud, se sníží spotřeba o nezanedbatelných 30 % a především se minimalizuje problém vypalování obrazu. Životnost panelů MAX OLED by totiž měla být 5násobná proti FMM OLED. Další výhodou technologie by mělo být to, že jedna továrna by nyní mohla produkovat panely OLED od těch nejmenších pro wearables až po ty největší pro televize.