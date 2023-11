Applu se stále daří: iPhony rekordní, služby utěšeně rostou, ale Macy lidé moc nechtějí

Za poslední čtvrtletí, které končilo v září 2023, se společnosti Apple docela dařilo. Firmě sice klesly příjmy o 0,7 % na 89,5 mld. USD, nicméně jí stoupl čistý zisk o 10,8 % na výsledných 22,96 mld. USD. To znamená, že firmě se daří dosahovat opravdu vynikající 25,6% čisté marže. Nás ale bude jistě zajímat především to, které konkrétní kategorie produktů jsou mezi zákazníky oblíbené, a které nikoli. Už tradičně je nejoblíbenějším produktem iPhone, který stále tvoří téměř polovinu příjmů firmy, a Apple je tak na něm stále poměrně dost závislý, každopádně v minulosti bylo toto číslo (a tedy i závislost) mnohem vyšší. iPhony si připsaly 43,81 mld. USD a celkově 2,8% růst proti stejnému období loňského roku a pro dané čtvrtletí to také znamená rekordní příjmy. Tyto mobilní telefony jsou tak i v dnešní době, kdy mají prodeje telefonů tendenci spíše klesat, hodně populární.



Z hardwaru je tentokrát největší části sekce Wearables, Home and Accessories. Jde tedy o hodinky Apple Watch, produkty Home pro chytrou domácnost a různá příslušenství. 9,32 mld. USD nicméně znamená 3,4% pokles proti loňsku. Otázkou také zůstává, jak tomu bude v budoucnosti po nedávném přechodu iPhonů na konektor USB-C. Někteří budou nuceni rozšířit svou zásobu kabelů o další, na druhou stranu Apple patrně přijde o příjmy z licencí MFi. Velkým zklamáním je pro Apple jistě platforma Mac. Ta totiž klesla o obrovských 33,8 % na 7,61 mld. USD. Meziroční třetinový pád je obrovský a jak se zdá, ani povedené procesory Apple M2 nestačily. Mnozí to přičítají tomu, že po revolučních M1 šlo jen o malý skok, takže ty zákazníky, kteří mají Macy s M1, upgrade po tak krátké době netáhne (jednak je to moc brzo, a jednak je zisk výkonu malý). Moc radosti ale nedělají ani tablety iPad. Tam sice 10,2% propad není zdaleka tak dramatický jako u Maců, ale ani toto není radostné číslo. Výsledkem je 6,44 mld. USD.

Co naopak Applu dělá jistě hodně velkou radost, je jeho dlouhodobá snaha oprostit se od závislosti na hardwaru, a výrazně zvýšit podíl služeb (Services). A to se letos povedlo opravdu dobře, ačkoli např. jeho streamovací služba Apple TV+ až tak moc zájmu nevyvolává (do Services ale spadá např. i iCloud, Apple Care, Card, Pay, Arcade, Music, Fitness+, News+ a samozřejmě především App Store). Služby vzrostly o 16,3 % na výsledných 22,31 mld. USD a dělají tak už téměř čtvrtinu Applu.