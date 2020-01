APU Ryzen 4000: stále monolity s Vegou, ovšem vylepšenou

Provedení mobilních Renoir nám totiž může leccos napovědět i o tom, jaká budou příští desktopová APU. Ta by totiž mohla a měla dorazit během několika následujících měsíců jako první desktopové čipy řady Ryzen 4000, ovšem pochopitelně stále s mikroarchitekturou Zen 2 a ne Zen 3. AMD nabízí nové mobilní Renoir jako ultra mobilní verze U s TDP 15 W a výkonné 45W verze H. Vévodí jim modely Ryzen 7 4800U a 4800H.

AMD Ryzen 7 4800H slibují až o 5 % vyšší výkon jednoho jádra a o 46 % vyšší vícejádrový výkon oproti konkurenci a o čtvrtinu rychlejší kódování 4K videa v Adobe Premiere. Model Ryzen 7 4800U zase má nabídnout o 4 % vyšší jednovláknový výkon, ovšem o 90 % vyšší vícevláknový plus o 18 % vyšší grafický výkon, a to v porovnání s moderním Ice Lake-U s podstatně vylepšenou grafikou.

Můžeme se ale už přesvědčit o tom, že AMD tvoří svá APU stále jako monolity, čili jde o jeden 7nm čip vybavený až osmi jádry Zen 2 a až osmi CU grafického jádra. Jde tak o maximálně 512 Stream procesorů, přičemž modely předchozí generace jich měly až 704 a navíc jde stále o generaci Vega a ne o novější Navi. Jak to, že AMD tuto nadílku takovým způsobem omezilo, a přitom slibuje vysoký výkon?

AMD totiž tvrdí, že Vega v Ryzen 4000 byla optimalizovaná a nabídne o 59 procent vyšší výkon než předchozí generace, a to jednak díky zásahům do mikroarchitektury a pak díky novému procesu, který zajistí vyšší takty.

Model Jádra/vlákna cTDP Turbo/základní takt Vega GPU CU L2 / L3 Cache (MB) AMD Ryzen 7 4800H 8C/16T 45W 4,2 / 2,9 GHz 7 12 AMD Ryzen 5 4600H 6C/12T 45W 4,0 / 3,0 GHz 6 11 AMD Ryzen 7 4800U 8C/16T 15W 4,2 / 1,8 GHz 8 12 AMD Ryzen 7 4700U 8C/8T 15W 4,1 / 2,0 GHz 7 12 AMD Ryzen 5 4600U 6C/12T 15W 4,0 / 2,1 GHz 6 11 AMD Ryzen 5 4500U 6C/6T 15W 4,0 / 2,3 GHz 6 11 AMD Ryzen 3 4300U 4C/4T 15W 3,7 / 2,7 GHz 5 6 AMD Athlon Gold 3150U 2C/4T 15W 3,3 / 2,4 GHz 3 5 AMD Athlon Silver 3050U 2C/2T 15W 3,2 / 2,3 GHz 2 5

Z dostupných specifikací se také dozvíme, že osm CU integrované grafiky třeba v případě procesoru Ryzen 7 4800U pracuje až na taktu 1750 MHz a v případě Ryzen 7 4800H to je 1600 MHz. Jde tak o nezanedbatelné zvýšení taktů oproti Ryzen 7 3780U se 1400MHz grafikou.

Od desktopových modelů tak můžeme očekávat něco podobného, i když je otázka, kolik CU v rámci grafiky se AMD odhodlá nabídnout. Pokud by to mělo být jako doposud, můžeme předpokládat, že jich také bude také maximálně 8, a nárůst výkonu tak bude podobný jako v případě mobilních procesorů. Ostatně s APU se v případě grafického výkonu moc čarovat nedá, neboť ta se spoléhají na hlavní paměť a její propustnost, která je pro grafiku značně omezující. I když generace Renoir už podporuje podstatně rychlejší paměti DDR4-3200MHz a LPDDR4-4266MHz, zatímco dříve to bylo v případě mobilních Picaso jen DDR4-2400 (desktopová až DDR4-2933). Stále se ale běžné DDR4 nemohou rovnat s propustností karet a jejich GDDR5 či dokonce GDDR6.

Ceny souvisejících / podobných produktů: