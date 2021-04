APU v roce 2022: Rembrandt, Barcelo a Dragon Crest konečně i s Navi 2

Už nebylo žádné tajemství, že AMD se chystá skoncovat s Vegami v APU po dnešních Cezanne a Lucienne. Je dobré ale o tom slyšet z dalších zdrojů. Tentokrát se ozval známý leaker kopite7kimi , který přinesl jednoduchou roadmap týkající se mobilních APU firmy AMD pro tento a příští rok.

Tato APU máme rozdělena do čtyř úrovní či skupin dle jejich TDP i výkonu: 45 W, 15W, 9 W a 4,5 W. Hlavní úlohu zde bude hrát pochopitelně již známý Rembrandt pro DDR5, který přijde kupodivu v podobě 6nm čipů s jádry Zen 3+, což je ovšem novinka.

O 6nm procesu N6 firmy TSMC jsme již slyšeli, jde o technologii, která přímo vychází z N7P (P jako performance) a potažmo z původního N7. AMD by tak po delší době založilo některý ze svých hlavních produktů na výrobní technologii, kterou lze považovat za vedlejší či odvozenou a má to svůj smysl. APU jsou jednak poměrně velké čipy (větší než procesorové čiplety), takže jejich výroba pomocí 5nm technologie by mohla být ještě moc drahá a zůstat na 7nm procesu už firma asi také nechce, čili 6 nm vypadá jako rozumný kompromis, který navíc využije ve firmě TSMC odlišné kapacity než jiné 5nm novinky.

AMD má ale na 7nm procesu také zůstat, neboť se přihlásí Barcelo-U, což bude nejspíše ekvivalent dnešních Lucienne a to jsou zase v podstatě oprášené Renoir. Čili Barcelo by měl být ve skutečnosti možná mírně vylepšený Cezanne, na což ukazují i jádra Zen 3 a Vega 7.

Nakonec je tu stále starý Pollock a nad ním Dragon Crest, jenž se od Van Gogha nemá zásadně lišit. Na Van Gogh ostatně stále čekáme, aby nám ukázala, co lze očekávat od Navi 2 v APU.



Tyto informace by mohly mít svůj dopad i v desktopovém světě procesorů AMD. Je tu totiž potenciální vysvětlení toho, co mohou představovat procesory Warhol , v jejichž případě by také mohlo jít o 6nm technologii a jádra Zen 3+, ale to je pouze úvaha, která zatím není podpořena ničím konkrétním a dle starších úniků mají být Warhol stále 7nm a se Zen 3. Na druhou stranu, o Zen 3+ se dosud nemluvilo ani v souvislosti s Rembrandt, i když o 6nm technologii se ona notoricky známá roadmap už zmiňuje. Uvidíme a počkáme si na další informace.

