Arctic P12/P14 Pro Reverse A-RGB + Xtender: Když proudění vzduchu dostane nový směr

Včera, PR článek , inzerce
Arctic P12/P14 Pro Reverse A-RGB + Xtender: Když proudění vzduchu dostane nový směr
Někteří si tím již prošli, na jiné to teprve čeká. Při návrhu své vysněné herní počítačové sestavy se soustředíme primárně na její výkon, ale neméně důležitou roli zde hraje i estetika.
Někteří si tím již prošli, na jiné to teprve čeká. Při návrhu své vysněné herní počítačové sestavy se soustředíme primárně na její výkon, ale neméně důležitou roli zde hraje i estetika. Vždyť výsledkem se pochopitelně chceme pochlubit svému okolí. Klíčem k úspěchu je bezesporu výběr správné počítačové skříně. Pořádnou porci atraktivity nám k tomuto záměru nabízí oblíbené skříně ve tvaru skleněné vitríny, u nichž jsou barvami rozzářené komponenty vidět z každého úhlu.
 
Vybereme tedy stylovou skříň, osadíme ji výkonnou sestavou, ladíme každý detail... a pak přijde zádrhel: airflow. Ventilátory v neideálních pozicích foukají, kam se jim zachce, ARGB prvky svítí do zdi místo do skříně – a výsledek je kompromis, se kterým nejsme spokojeni.
 
Ventilátory Arctic P12/P14 Pro Reverse A-RGB
 
Naštěstí přichází Arctic, známý výrobce tichého a efektivního chlazení, nyní na trh s novinkami, které potěší každého, kdo řeší estetiku i proudění vzduchu. Již nebude třeba lámat si hlavu nad pohledným řešením airflow ve své prosklené počítačové skříni. Moderní produktovou řadu ventilátorů Arctic s označením Pro doplňují nově modely v reverzním provedení, které mohou změnit pravidla hry. A nepřichází za námi jen tak samotné, či ve výhodném balení po třech kusech. Jsou již standardní výbavou nové počítačové skříně Xtender, kterou se Arctic po dlouhých letech vrací do světa case designu.
 
 

Ventilátory Arctic P12/P14 Pro Reverse A-RGB

 
Co je to reverzní ventilátor? Jednoduše – ventilátor, který fouká opačným směrem než klasické modely. A k čemu je to dobré? Také zde lze bez vymýšlení složitostí odpovědět, že hlavně pro dosažení esteticky dokonalého vzhledu počítačové sestavy bez kompromisů. Prostě čistý design.
 
Dokonalý dojem z nové sestavy by ovšem vzal rychle za své, pokud by ventilátory kromě atraktivního vzhledu nepodávaly potřebný výkon, nebo by byly nepřiměřeně hlučné. Proto se Arctic při vývoji reverzních ventilátorů řady Pro primárně zaměřil na tyto základní vlastnosti – výkon a ticho. Před konstruktéry byl postaven nelehký úkol skloubit protichůdné fyzikální vlastnosti do jednoho optimálně vyladěného produktu.
 
Oproti předchozí modelové řadě P se u ventilátorů řady Pro zvýšil počet lopatek z pěti na sedm a tyto lopatky byly nově na svých koncích spojeny obvodovým prstencem. Tím se oproti předchozímu návrhu podařilo snížit vibrace a související hlučnost. Reverzní varianty ventilátorů řady Pro zachovávají stejnou konstrukci s obvodovým prstencem, avšak se překvapivě vrací zpět k původnímu počtu pěti lopatek.
 
Ventilátory Arctic P12/P14 Pro Reverse A-RGB
 
Avšak i s původním počtem lopatek se podařilo výrazně zvýšit statický tlak, a přitom zachovat vysoký průtok vzduchu účinnou plochou ventilátoru. Například ventilátor starší základní řady P12 dosahuje maximálního průtoku vzduchu 95,7 m3/h a statického tlaku až 2,2 mm vodního sloupce, nový ventilátor P12 Pro Reverse A-RGB se může pochlubit zvýšeným průtokem na 124 m3/h a dvojnásobným statickým tlakem až 4,5 mmH2O. Větší model P14 Pro Reverse A-RGB je na tom ještě o kus lépe.
 
Ventilátory Arctic P12/P14 Pro Reverse A-RGB
 
Vysoký statický tlak umožní ventilátorům lepe protlačit vzduch skrze různé překážky, jak jsou mřížky ventilačních průduchů, prachové filtry, nebo rozměrné komponenty sestavy v členitém prostoru skříně. Skvěle si povedou také v případě osazení na radiátory vodního chlazení.
 
Minimalizaci vibrací rotorů nových ventilátorů řady Pro byla skutečně věnována velká pozornost. Kromě změny konstrukce lopatek došlo k optimalizaci hydrodynamických (fluidních) ložisek, která zlepšila rozložení tlaku na hřídel. Rotor byl doplněn o automatizovaný měřící a vyvažovací systém fungující ve dvou rovinách. To vše umožnilo minimalizovat neefektivní provozní mezeru mezi rotorem a statorem ventilátoru na pouhých 1,1 mm a dosáhnout tím významného zvýšení statického tlaku a účinnosti proudění vzduchu.
 
Při ladění nových ventilátorů k dokonalosti konstruktéři samozřejmě nemohli opomenout jejich ostatní konstrukční prvky, podílející se na výsledné hlučnosti. Například motor ventilátorů byl nově doplněn o mikrokontroler SOTA, který snižuje jeho hluk, kompenzuje kolísání zátěže a chrání také před proudovými špičkami a obrácenou polaritou. Vnitřní hrany pevného rámu ventilátoru získaly zaoblení, přes které bude nasávaný proud vzduchu protékat plynule a tiše bez turbulencí. Stejný účinek má také aerodynamické tvarování nosníků mezi rámem a tělem rotoru, které mají nově průřez ve tvaru vodní kapky.
 
Ventilátory Arctic P12/P14 Pro Reverse A-RGB
 
Ale vraťme se zpět k hlavní funkční vlastnosti, která odlišuje ventilátory Arctic P12/P14 Pro Reverse A-RGB od ostatních radiátorů řady Pro. Tím je opačný směr proudění vzduchu těmito ventilátory. U běžných modelů osazených v pozicích pro nasávání vzduchu do skříně jsme se skrze skleněnou bočnici doposud dívali na nevzhledné konstrukční prvky zádě ventilátorů. Oproti tomu nám tyto ventilátory v pozicích pro odtah vzduchu nabízely nerušený pohled na celou plochu svého rotoru a jeho prozářených lopatek. Z estetického pohledu to bylo kontrastní a rušivé. Reverzní ventilátory to mění. Nachází své ideální místo určení zejména v pozicích pro nasávání vzduchu, obvykle krytých mřížkou průduchu, kde při pohledu dovnitř na vyladěnou počítačovou sestavu zajistí jednotný a designově čistý estetický dojem.
 
 

Arctic Xtender

 
Když Arctic letos oznámil návrat do světa počítačových skříní, komunita zpozorněla. A právem. Xtender není jen další nudná počítačová skříň – je to modulární vitrína pro nadšence. Navržena pro moderní a výkonné komponenty, extrémní chlazení a vizuální styl. A právě ventilátory P12 Pro a P14 Pro Reverse A-RGB v ní hrají klíčovou roli. Dvojici zadních ventilátorů P12 Pro A-RGB zde totiž standardně doplňuje boční trojice reverzních P14 Pro Reverse A-RGB.
 
Arctic Xtender
 
Při pohledu skrze skleněné plochy na čele a boku skříně je jednotný vzhled stejně orientovaných ventilátorů oku ladící. Ještě lépe působí za chodu, kdy jsou jejich lopatky s obvodovým prstencem rozzářeny uvnitř rotorů osazenými dvanácti adresovatelnými LED diodami. Je to doslova vizuální koncert. Nejen s nastavením odstínu a dynamických efektů všech prvků A-RGB LED osvětlení, ale i s řízením otáček ventilátorů nám na doporučení výrobce pomůže speciální aplikace SignalRGB, kterou lze bezplatně stáhnout z webových stránek.
 
Arctic je všeobecně známý tím, že většinou přináší neobvyklá konstrukční řešení, jimiž se odlišuje od zaběhlých zvyklostí a od konkurenčních výrobců. Skříň Xtender není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Asi tou největší zvláštností její konstrukce je zcela utěsněné dno a absence vyhrazeného průduchu vzduchu pro napájecí zdroj. Vzduch se ke zdroji dostává nepřímo rozšířeným průduchem bočních ventilátorů a volným prostorem pod přepážkou skříně.
 
Uvedená koncepce usměrňuje předozadní průtok vzduchu vnitřním prostorem skříně, eliminuje jeho tříštění a unik nežádoucím směrem. Vysoký statický tlak ventilátorů řady Pro tomu dodává potřebnou kapacitu a energii, která protlačí chladný vzduch i těsnými mezerami mezi komponenty sestavy.
 
Arctic Xtender
 
Možností výběru ze tří barevných variant a dvou konstrukčních verzí, prostorem pro věžové chladiče procesoru výšky 171 mm a radiátorů vodního chlazení do velikosti 420 mm, extrémně dlouhých grafických karet a napájecích zdrojů, má skříň Xtender všechny předpoklady pro uspokojení potřeb i těch nejnáročnějších uživatelů výkonných herních sestav. Za pověstnou třešničku na dortu lze označit její nadstandardní šestiletou záruku.
