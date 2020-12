Arecibo se samo zhroutilo vinou prasklých lan

Na twitterovém účtu fotografa Juana R. Costy se objevily letecké snímky Areciba, v jehož reflektoru leží zničená 900tunová anténa, kterou dříve držela lana vedená ze třech okolních betonových sloupů. Ty byly naštěstí poškozeny jen minimálně, takže se neskácely, jak se provozovatel observatoře původně obával.

Jasně se tak ukázalo, že obavy o bezpečnost pracovníků, kteří by se vydali Arecibo opravovat, byly zcela opodstatněné. National Science Foundation (NSF) tak už dříve rozhodla , že Arecibo dosloužilo a bude později demolováno, což už nyní bude snazší.

Jak to vypadá, nakonec nevydržela lana na sloupu, který je na první fotografii nejblíže. Anténa se pak zhoupla na lanech od zbývajících dvou a narazila částečně do okraje reflektoru a částečně do skály nad ním. Další viditelné škody na reflektoru způsobila samotná lana.

Stalo se tak v průběhu noci na 1. prosince a NSF už aktuálně pracuje na vyhodnocení situace, aby mohl být určen další postup a především aby se vyloučily další případné škody či rovnou ohrožení životů lidí v nedalekých budovách. Půjde asi především o přezkoumání stavu sloupů, jejichž pádu se NSF dříve obávala.

Nyní už je tak zcela jisté, že Arecibo skončilo a s ním i jedna ikona moderní astronomie, která má za sebou desítky let provozu a řadu důležitých objevů spojených s exoplanetami, asteroidy či pulsary. Jde rovněž o ikonu populární kultury a především filmové tvorby a heslovitě si můžeme připomenout snímky Contact, Goldeneye nebo seriál X-Files.

Ceny souvisejících / podobných produktů: