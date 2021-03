Argo a DMG vytváří Terra Pool pro "ekologickou" těžbu Bitcoinu

Argo Blockchain PLC

přináší nemalé množství problémů. Zvýrazňují nedostatek grafických karet na trhu a pomáhají tím zvyšovat jejich ceny , jsou také problémem pro ekologii. Spotřeba elektrické energie pro těžbu kryptoměn je opravdu hodně vysoká a poslední odhady hovoří o téměř 140 TWh ročně jen pro Bitcoin. To je téměř dvojnásobek toho, co spotřebuje celá Česká republika. Pokud bychom to chtěli přepočíst na elektromobily, stačilo by to ročně na zhruba 45 milionů osobních elektromobilů. Pokud by EU měla plnou elektromobilitu, odpovídalo by to energii pro nabití asi 15 % osobních aut. Společnostichtějí situaci zlepšit a environmentální dopady kryptoměn o něco snížit.