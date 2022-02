Arm China: žába na prameni snah o vstup mateřské firmy na burzu?

Arm China je divize, která je aktuálně stále řízena svým předsedou a CEO Allenem Wu. Toho se mateřský Arm už před lety snažil odvolat , ovšem Wu to odmítl a s využitím možností, které mu dává čínské obchodní právo, si vedení společnosti ponechal. A nyní se to ukazuje jako ještě naléhavější problém než dříve. Jde tak o velice zajímavou patovou situaci, která může stát v cestě plánu firmy Arm provést prvotní emisi akcií (IPO) a vstoupit na akciový trh.

Allen Wu se přitom nedávno objevil v interview se zástupci JW Insights , kde zdůraznil význam pozice, jakou firma Arm má v celém světě IT. Je také dle něj důležité, aby Arm i nadále zastával neutrální postoj, z čehož tak vyplývá, že sám Wu nebyl příznivcem snahy NVIDIE o akvizici. Sám to ostatně později potvrzuje, když uvádí, že výsledek těchto snah se dá považovat za vítězství pro všechny až na samotnou NVIDII.

Poté už se Allen Wu věnuje tématu svého šéfování Arm China, když navrhuje, aby se na tento případ nahlíželo jako na příběh o velkém úspěchu. Zároveň říká, že technologické společnosti by měly jít spíše cestou licencování patentů a zřizování podniků se společnou majetkovou účastí, než aby se snažily o akvizice dalších firem či spojení s nimi.

Nicméně Arm je nyní v situaci, kdy nemá přímý dohled nad cca pětinou vlastních financí, neboť Arm China s Allenem Wu tak úplně nespolupracuje. To znamená, že za současné situace by nemusela přes regulátory projít ani snaha o IPO a společnost Arm si dobře uvědomuje, že to je věc, kterou bude muset nějakým způsobem vyřešit, ačkoliv Arm China už dříve vstup na akciový trh na rozdíl od akvizice ze strany NVIDIE podpořila.

Ještě ale uvidíme, jak se tento případ bude vyvíjet, ostatně Inder Singh (CFO, Arm) nedávno uvedl , že je jeho firma nyní "snad už na cestě k tomu, aby mohla vyřešit jisté věci". Konkrétnější ani být nemusel, neboť je zřejmé, že tu jde právě o Arm China, v níž mateřská společnost dosud nebyla schopna provádět finanční audity a aktuálně dokonce ani neví, jakou hodnotu aktuálně má její podíl.

Ceny souvisejících / podobných produktů: