Arm Immortalis: nové vlajkové GPU nabídne i HW ray tracing

Immortalis tak nepřichází jako náhrada Mali, ale jako další rodina GPU, která bude určena pro náročnější zákazníky. Prvním modelem v nové rodině se stává Immortalis-G715 , který jako vůbec první grafický čip od firmy Arm nabídne hardwarovou podporu ray tracingu. Je tak zřejmé, že Arm se snaží nastartovat ray tracingovou éru i v případě mobilního hraní, i když je otázka, zda má něco takového vůbec cenu a zda jsou na to hardwarové technologie připraveny.

Podporu ray tracingu můžeme akceptovat v případě herních konzolí a PC, přičemž i v jejich případě má tato vykreslovací technika diskutabilní přínos. V případě mobilního hraní jde ale mnohem více i o spotřebu a výdrž na baterie, respektive to, zda ray tracing dokáže vyvážit vyšší vytížení hardwarových prostředků a zda by ty nemohly být využity účelněji. Ale to už bude záležitost spíše pro marketingová oddělení.

My se můžeme zatím podívat na krátká videa, která ukazuje ray tracingové schopnosti nových GPU, takže po jejich zhlédnutí budeme moci už trošku informovaněji reptat.

​

Je vcelku pochopitelné, že se tu autoři snaží o co největší rozdíl mezi rasterizací a ray tracingem a i proto můžeme říci, že právě rasterizované scény vypadají až přehnaně jednoduše. Jako by se pomocí této techniky nedaly vykreslit stíny a nedalo se zprůhlednit objekty nebo docílit jejich odrazů. Zvláště druhá scéna nám ukazuje sílu ray tracingu v podobě schopnosti zobrazit odrazy objektů, jež samotné v dané scéně nevidíme, což rasterizace neumí. Jde ale o to, že ta je tu vedle ray tracingu prezentována jako ve 20 let staré hře, takže jako taková vypadá prostě nehezky.

Zatím také není známo, jaký dopad může mít ray tracing v podobné scéně na GPU Immportalis na výkon. Dozvídáme se ale, že tato GPU (včetně nových verzí Mali) už podporují variabilní shadery a Adaptive Performance pod Unity. Všechna nová GPU také mají být o 15 procent výkonnější právě v rasterizaci (arch. Valhalla), ale to je bez konkrétnějších informací zbytečný údaj. Arm se také chlubí, že hardwarová podpora ray tracingu zabere na ploše shaderů jen 4 procenta místa.





Vedle zmíněného GPU tu tak máme i nové Mali, a to konkrétně 7 až 9jádrové Mali-G715 a 6 či ménějádrové Mali-G615. A co se týče mobilního ray tracingu, dle Armu jsou firemní partneři už na něj připraveni, což platí i pro hardware a brzy bude připraven i vývojářský ekosystém. První telefony s Immortalis-G715 tak můžeme očekávat na začátku příštího roku.