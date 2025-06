ARM říká, že 90 % času uživatelé Windows on Arm stráví v nativních aplikacích

Většímu rozšíření platformy Windows on Arm stále brání obavy uživatelů z nedostatečné softwarové podpory. Ta se ale postupně zvyšuje představováním nativních verzí aplikací, kterých je nyní kolem 500. ARM zmiňuje např. Slack, Spotify, WhatsApp, Google Drive, Canva, NordVPN, Camo, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve a Blender. Podle statistiky využití systému dnes údajně uživatelé stráví více než 90 % času využíváním aplikací, které jsou už nativně napsány pro Windows on Arm, což ukazuje, že softwarová nekompatibilita přestává být tak palčivým problémem. Aplikace, které nativní nejsou, mohou využívat emulace.

ARM zde zmiňuje, že podle měření v aplikaci Speedometer 3.0, je nativní verze internetového prohlížeče Google Chrome 3krát svižnější než její emulovaná verze na stejném hardwaru. Tady mi jen přijde, že to není něco, čím by se měl ARM chlubit, ale právě naopak. Mít nativní aplikaci je sice pěkné, ale jestli by měla firma něco zdůrazňovat, tak je to naopak spíše to, že emulace ubírá málo výkonu (což by znamenalo všeobecně použitelnější systém) a ne hodně. Další výhodou má být dle ARMu výkonné NPU, které umožňuje běh lokálních modelů přímo na zařízení, z čehož mají profitovat zejména vývojáři.