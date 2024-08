ARM údajně pracuje na grafických kartách, soupeřit má s Nvidií, AMD i Intelem

Společnost ARM má za sebou velmi úspěšnou mobilní architekturu, která dominuje mobilním zařízením nebo IoT, vystrkuje drápky i u serverů a snaží se proniknout i do klasických notebooků. Podle posledních zákulisních zpráv by ale chtěla v oblasti počítačových her udělat větší zářez než jen na poli procesorů (a kde to zatím nevypadá nějak slavně). Proslýchá se, že by ARM chtělo proniknout na trh s grafickými kartami, kde naprosto dominuje společnost Nvidia. Je-li výše uvedené pravda, společnosti sebevědomí rozhodně nechybí, protože na tomto trhu se nějak zvlášť nedaří ani AMD, které v tom má mnohem větší zkušenosti, a prozatím se skoro vůbec nepovedlo proniknout ani takovému velikánovi, jakým je Intel.



Je nicméně pravdou, že ARM nějaké zkušenosti s GPU přece jen má. Jádra ARM v mobilních procesorech totiž mohou spolupracovat s jeho GPU Mali a Immortalis, takže zkušenosti s vývojem úsporných GPU tu jsou. Proslýchá se, že v Izraeli má na vývoji nových čipů pro herní grafické karty pracovat okolo 100 inženýrů, není ale vůbec jasné, v jaké fázi vývoje se mají tyto čipy nacházet. Nevíme ani to, kam je společnost vlastně přesně míří, které třídy chce pokrýt, zda má být jejich hlavní devizou např. efektivita nebo výkon (příp. kombinace obojího).

Možností jsou také grafické čipy pro herní konzole. Zprávy totiž zmiňují grafické karty pro videohry, což by mohlo mířit do oblasti PC i konzolí. Otázka akcelerátorů AI je ještě ve větší mlze, nicméně nelze úplně vyloučit, že ARM by chtěl zamířit i zde a herní grafické karty by byly částí většího projektu. Prozatím se ale zmínky soustřeďují primárně na herní oblast.