ARMové procesory Nvidie mají už prý roadmapu, představeny mají být v září 2025

Už víme, že vzhledem ke konci exkluzivní smlouvy mezi Microsoftem a Qualcommem ohledně procesorů s architekturou ARM pro počítače s Windows nás pravděpodobně čeká představování nových modelů CPU naARMu od jiných značek. Už nějakou dobu se šušká o procesorech Nvidie. U ní máme informace, že je chystá se společností Mediatek, nicméně se objevily i zprávy, že chystá plně vlastní řešení. Které z těchto dvou možností se týkají poslední úniky, sice není jasné, každopádně máme alespoň trochu jasnější obrysy toho, co se bude patrně dít.

Trochu se tušilo, že by se ARMové procesory Nvide měly objevit v druhé polovině příštího roku, nebylo ale úplně jasné kdy. Dle zákulisních zpráv by se nové procesory měly oficiálně představit v září příštího roku 2025, nepůjdou ale okamžitě do prodeje. Ten by totiž měl být dle těchto zpráv zahájen až v březnu roku 2026, takže od možnosti jejich nákupu nás dělí přinejmenším 1,5 roku, a to tehdy, pokud půjde vše dle plánu (což se mnohdy neděje). Spekuluje se o tom, že by Nvidia chtěla mířit do prémiovějších oblastí než Qualcomm Snapdragon X Elite a má se soustředit především na herní oblast. Tady to ale bude chtít nejprve vyřešit problémy s kompatibilitou, které v souvislosti s ARMem stále trvají, i když se postupně řeší.