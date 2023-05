ARMv9.2: nová efektivnější mobilní jádra Cortex-X4 a mnoho dalšího

Společnost ARM představuje novou generaci platformy pro mobilní procesory. TCS23 (Total Compute Solution) přináší mnoho užitečných vylepšení. Je postavená na architektuře ARMv9.2 a přináší opět vylepšenou efektivitu, tedy lepší poměr výkonu a spotřeby, dostává se také na možnost kombinovat větší počet jader. ARMv9.2 přináší např. vyšší bezpečnost díky ochraně paměti MTE (Memory Tagging Extension), dostalo se také na vektorové instrukce SVE2. Vylepšila se také schopnost virtualizace, zrychlily se výpočty s plovoucí desetinnou čárkou a další detaily. Např. při využití SVE2 se zvýšil výkon v FP16 o 23 %, v FP32 pak o 10 %. Mizí podpora AArch32 a jádra jsou nyní výhradně 64bitová. Efektivita se zvýšila např. tím, je umožněno vypnout polovinu nebo celou L3 cache, pokud není potřeba.



Nejvýkonnější jádra Cortex-X4 přináší o 15 % vyšší výkon v jednovláknových aplikacích a o 40 % nižší spotřebu při stejném výkonu jako u předchůdce. L2 cache může dosahovat kapacity 2 MB na jádro. Vylepšilo se např. i předpovídání větvení, počet ALU se zvýšil z 6 na 8. Dále tu máme výkonná jádra Cortex-A720, která zvyšují efektivitu o 20 %. Proti Cortex-A715 dosahují vyššího výkonu při stejné frekvenci díky navýšení IPC. U Cortex-A520 se zapracovalo zejména na efektivitě. Mají 512kB L2 cache, podporu pro SIMD (SVE2/Neon), nicméně se snížil počet ALU ze 3 na 2. To by sice mělo vést k nižšímu výkonu, nicméně toto zjednodušení umožnilo dosáhnout vylepšení výkonu v jiných oblastech a snížení spotřeby. Ve výsledku je tak výkon o 8 % vyšší a efektivita byla zvýšena dokonce o 22 %.

DSU-120 nyní dovoluje mít až 14 jader v jednom clusteru a podporuje max. 32 MB L3 cache. Toto by mělo umožnit vytvářet mnohem výkonnější procesory pro mobilní počítače (chromebooky a podobné). Výsledkem je, že je tu široká nabídka možných konfigurací od nejjednodušších 0+0+1 přes 0+0+4 např. v brýlích virtuální reality, pro smartphony tu mohou být např. konfigurace 0+2+6 a 0+4+4 v low-endu, ve vyšších třídách to může být třeba 1+3+4 a notebooky by mohly mít i ony 14jádrové procesory v konfiguraci 10+4+0.



Objevila se také nová GPU, a to Mali-G620 s 5 jádry a méně, Mali-G720 s 6-9 jádry a nejvýkonnější je Immortalis-G720, kde půjde o GPU s 10 a více jádry. Nová GPU přináší o 15 % vyšší max. výkon, zlepšila se o 15 % také efektivita (tzn. spotřeba zůstala shodná a zvyšoval se výkon), o 40 % se snížilo využití paměťového systému.