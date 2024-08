Arrow Lake (Core Ultra 9 285K) v testu o 10-12 % lepší než 14900K, překonal i R9 9950X

Uvedení procesorů AMD Ryzen 9000 s architekturou Zen 5 není zrovna z těch nejvydařenějších, nárůst výkonu nebyl v průměru nějak výrazný, i když rozhodně nelze upřít pokrok v efektivitě a snížení spotřeby. S napětím ale také očekáváme, s čím se vytasí Intel, jemuž se v poslední době na poli procesorů moc nedařilo. Jeho procesory Arrow Lake se mají objevit 10. října a dosavadní úniky se zatím nemohou shodnout na tom, jak si novinky povedou v otázce výkonu. Jeden říká, že dobrý bude jednovláknový výkon (ST), zatímco vícevláknový (MT) bude spíše slabší, jiné zase hovoří o přesném opaku.

Čistě teoreticky by měly procesory přinést nárůst v obou oblastech. Mají sice nižší Turbo, ale ne nějak výrazně, přičemž vyšší IPC by měla tento pokles více než vynahradit. Očekává se tedy o trochu lepší ST výkon. V případě výkonu v MT je to horší odhadnout. P-Core sice přijdou o vysoké maximální frekvence a Hyper-Threading, což sníží počet vláken, na druhou stranu Intel tvrdí, že velmi výrazně posílí jeho E-Core. A ta by tento handicap v chybějícím HT mohla více než vynahradit. A poslední únik mluví o tom, že by se tak opravdu mohlo stát.



Jde o výsledek benchmarku Geekbench 6.3.0, kde procesor dosáhl výkonu 3.449 bodů v ST. Připomeňme, že teoreticky by si novinka měla polepšit o 8 % (+14 % na IPC, takt z 6,0 na 5,7 GHz, tedy 114%*5,7/6,0), nicméně testy ukazují, že Core i9-14900K překonává o skoro 12 % a o 8 % překonává i Core i9-14900KS. To jsou velmi dobré výsledky. Novinka by dle těchto testů měla o cca 3 % překonat i nový Ryzen 9 9950X.

Velmi dobře to vypadá i v oblasti vícevláknového výkonu. Bylo totiž dosaženo 23.024 bodů v MT. Zde musíme tradičně připomenout, že Geekbench 6 v MT poněkud zvláštně škáluje, takže je třeba brát výsledky trochu více s rezervou. Nicméně je vidět, že proti 14900K tu máme o 10 % výkonu navíc, proti 14900KS pak o 5 %. Vlajkovou loď od AMD, Ryzen 9 9950X, pak Core Ultra 9 285K dle tohoto testu překonává dokonce o 12 %. Zde ale musíme podotknout ještě ten fakt, že jde jen o jeden benchmark, na jehož výsledcích nelze vydávat obecné závěry.

Každopádně to s tímto dalším únikem začíná vypadat, že Arrow Lake by nemusel ztrácet ani v jedné z oblastí. Otázkou je stále spotřeba, přičemž se proslýchá, že 285K by měl mít 125W PBP a 250W MTP, tedy nižší PBP(TDP) než AMD, ale vyšší max. spotřebu, která je u AMD teoreticky 230 W.