Arrow Lake-S je zde, Intel Core Ultra 9 285K zlepšuje efektivitu, výkonnostním králem ale není

Dlouho očekávané procesory Intel Arrow Lake-S jsou tady. Jako řada Core Ultra 200 nyní přichází na trh nové modely Core Ultra 5 245K, 7 265K a 9 285K. Spolu s tím se objevily i první recenze, na něž se nyní podíváme. Podařilo se Intelu dostatečně snížit spotřebu a navýšit výkon? Bude přínos výkonnějších E-Core větší než ztráta Hyper-Threadingu na P-Core? Zaměříme se především na nejvýkonnější model Intel Core Ultra 9 285K. Ten má 24 jader (8P+16E) a podporu 24 vláken, takt E-Core je 3,2 až 4,6 GHz, P-Core pak mají od 4,6 do 5,7 GHz. Máme tu 40 MB L2 cache, 36 MB L3 cache, spotřeba PBP je 125 W, MTP pak 250 W.



Jako první tu máme recenzi od TechPowerUp . Pokud jde o výkon v aplikacích, tak zde vede konkurenční Ryzen 9 9950X, a to o 3,4 % (předchozí 14900K je o 1,2 % pomalejší než 285K). Zásadní posun výkonu tu není, ale všechny vlajkové lodě jsou docela srovnatelné. Pokud jde o výkon ve hrách, ve Full HD vede 9950X o 1,5 %, nicméně 14900K byl o 5,6 % lepší, takže novinka je docela srovnatelná s AMD, nicméně celkově jde o krok zpátky. Čím vyšší je rozlišení, tím je ale rozdíl ve výkonu menší (ve 4K je to už jen 0,6 %, resp. 1,5 %).

Zatímco výkon je spíše trochu slabší než u konkurence, Intel se může pochlubit mnohem lepší efektivitou. Jednovláknová spotřeba dosáhla na 26 W, zatímco 9950X chce 36 W a 14900K 37 W. V Blenderu ve vícevláknovém zpracování je vidět výrazný posun z 281 W u 14900K na 235 W u 285K, nicméně Ryzen je s 220 W ještě úspornější. Také v aplikacích byl pozorován výrazný posun ze 180W (14900K) na 132 W (285K), přičemž je tentokrát úspornější než Ryzen se 135 W. Novinka je také lepší ve hrách, tam se ze 149 W předchůdce dostala dokonce jen na 94 W a opět za sebou nechala Ryzena se 104 W. Až na jeden test se tak Intel Core Ultra 9 285K projevoval jako úspornější než Ryzen 9 9950X. Deklasoval ho ve spotřebě v idle, kde celý systém s Ryzenem bral 80 W, zatímco ten s 285K jen 58 W.



Poněkud odlišné výsledky měl ale TechRadar . Maximální odběr Ryzenu byl 200 W, zatímco u 285K to bylo 243 W a u jeho předchůdce dokonce 272 W. V ST výkonu vítězí 14900K následovaný 285K, nejhůře (o 3 %) za ním byl Ryzen. V MT výkonu má nový procesor vedení (3 % nad 14900K a 5 % nad 9950X). V produktivitě byly rozdíly do 1 %, v kreativních aplikacích novinku překonal Ryzen o 3 %, ta však překonala předchůdce o 4 %. Herní výkon byl sice o 7 % lepší než u Ryzenu, ale 14900K měl na 285K dobrých 17 % náskoku. Ve hrách tu máme tedy nezvykle vysoké rozdíly a i nezvyklým směrem.

Naopak TechSpot došel k odlišným herním výsledkům než TechRadar (spíše tak potvrdil výsledky z TechPowerUpu). Tam Ryzen vedl o cca 4 %, 14900K si připsal skoro 6 %. V čem se neshodl s nikým, jsou výsledky spotřeby. Většina recenzí ukazuje výrazně sníženou spotřebu, a to zejména ve hrách, tady ale průměrem ze dvou testů bylo 145 W pro nový Intel, zatímco Ryzen, který byl ve hrách většinou žravější, zde naměřil nižších 129 W. Každopádně se potvrdil výrazný rozdíl proti 14900K, který byl na 214 W.

V aplikacích to bylo podobně, nový Intel byl v Cinebench na 258 W, o trochu úspornější byl Ryzen s 229 W (což ale také není zrovna málo) a 14900 byl dokonce na 309 W. Co se týče výkonu v 8 vybraných aplikacích, Ryzen měl 7% náskok, novinka nicméně překonala předchůdce o 4 %.

Ve výsledku se tak ukazuje, že 285K je v aplikacích poražen Ryzenem asi o 3-4 % v průměru. Pokud jde o srovnání se 14900K, tam se naopak nový procesor jeví spíše jako trochu výkonnější, je to ale zhruba jen někde kolem 2-3 % v průměru. V herním výkonu je 285K je to komplikované. Většina testů se shoduje na cca 1-4 %, ale byl i takový, kde byl Ryzen výrazně pomalejší. Pokud se do srovnání vezme starší herní Ryzen 9 7950X, tak ten sice ve hrách uteče o něco více, ale zase ztratí v aplikačním výkonu. Větším skokem by mohlo být až budoucí uvedení Ryzenu 9 9950X3D.



Spotřebou si nová verze výrazně polepšila, průměrnou spotřebou se totiž vyrovnala Ryzenu, má však větší rozptyl. V zátěži si vezme více než AMD, naopak při malé zátěži je výrazně efektivnější. Cenovkou je pak asi o 4 % dražší než Ryzen. Zdá se tedy, že Intel má konečně opět konkurenceschopný procesor, i když vítězství bere stále AMD. Je v průměru o trochu (asi tak 2-3 %) výkonnější a o podobnou trochu levnější.