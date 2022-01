ASIC Intelu pro těžbu Bitcoinu budou dva: domácí 7nm a 5nm od TSMC

Produkty známé jako Bonanza Mine budou určeny pro trh , čili především pro společnosti věnující se těžbě Bitcoinu, přičemž startup GRIID se chystá využívat verze BZM2, což napovídá, že by tu měly být i BZM1. Dle serveru Anandtech je tomu skutečně tak a my se můžeme podívat na první podrobnosti o těchto ASIC pro SHA-256, jež budou oficiálně prezentovány až v hloubi února.

O BZM1 jsme dosud ještě neslyšeli, ale právě ten by měl být hlavním předmětem ukázky Intelu na únorové konferenci ISSCC. Dokumenty citované serverem Anandtech přitom mluví trošku nejasně, neboť označují proces Intel 4 za 4nm, což je nesmysl, neboť jde o nový název pro 7nm proces s EUV. Lze ale počítat s tím, že právě ten bude využit pro výrobu ASIC pro BZM1.

Mají to přitom být malinké čipy s plochou jen 14,16 mm2, jichž se tak na jeden wafer mohou vejít zhruba čtyři tisíce. Výhoda v rámci výroby je zřejmá, a sice potenciálně vyšší výtěžnost. Tyto čipy přitom mají pracovat na 1,6 GHz při spotřebě pouhých 2,5 W, a to při pozoruhodně nízkém napětí 335 mV. Výkon jednoho takového čipu je přitom 137 GH/s (gigahash za sekundu).

Když si to ale přepočítáme z hlediska efektivity, pak vychází spotřeba 18,2 W/TH (wattů na terahash), což překračuje efektivitu i známého zařízení Bitmain S19j XP, které nabízí 140 TH při spotřebě 3010 W, čili 21,5 W/TH.

Krom toho tu budou ještě BZM2, o nichž se však ví pouze to, že jejich ASIC budou vyráběny pomocí 5nm procesu firmy TSMC, kterým jsou ostatně vyráběny i výkonné čipy pro zmíněný Bitmain S19j XP. Ovšem 7nm proces Intelu by neměl být horší, i když zde jde především o efektivitu spíše než o tranzistorovou hustotu či maximální výkon. Bohužel si tak nemůžeme srovnat spotřebu a hashovací výkon, takže nezbývá než si počkat. Půjde samozřejmě také o cenu výsledných těžebních strojů, která se v přepočtu pohybuje kolem čtvrt milionu korun, pokud jde o moderní modely s výkonem přes 100 TH/s a pokud jde o americké těžaře, zvláště pro ty by měl být hardware od Intelu zajímavý, neboť by zřejmě nebyl zatížený vysokými cly jako výrobky čínských firem.

