ASRock představuje "svůj" Radeon RX 6900 XT

ASRock se tak jako první z AIB partnerů odhodlal představit kartu Radeon RX 6900 XT, přičemž zatím jde o referenční verzi od AMD prodávanou pod značkou ASRock. Respektive prodávaná teprve bude, a to od 8. prosince.

AMD se svým Radeonem RX 6900 XT zaútočí na GeForce RTX 3090 pomocí nižší ceny 999 USD, a tak budeme sledovat především souboj těchto dvou karet, které už nelze ani označit za herní hi-end, ale ještě něco více pro nejnáročnější zákazníky. Ostatně sama NVIDIA označuje za herní hi-end spíše své karty GeForce RTX 3080.

Radeon RX 6900 XT bude také o něco menší než GeForce RTX 3090 a jak je vidět z druhé fotografie, zabere zhruba dva a půl slotu. Srovnávat ale budeme spíše s již vydaným Radeonem RX 6800 XT. Obě karty si jsou velice podobné, ostatně mají zcela shodnou hodnotu TBP ve výši 300 W a shodný je také jejich paměťový subsystém se 16 GB GDDR6 na 16 Gb/s. Liší se tak v podstatě "jen" tím, že RX 6900 XT má 80 CU, čili o osm více než RX 6800 XT, přičemž takty jsou také stejné.

Identické by mělo být také PCB, a to možná i s ohledem na dimenzování napájecího systému, když jde o karty se shodným TBP. My bychom ale spíše rádi věděli to, zda AMD svolilo k tomu, aby si jeho AIB partneři mohli připravit své nereferenční verze Radeonu RX 6900 XT.

A když už jsme u tohoto tématu, tak právě dnes budou zveřejněny testy nereferenčních karet Radeon RX 6800 a RX 6800 XT, a to nejspíše odpoledne.

