ASRock připravil tenký 1U server pro Ryzen

Server ASRock 1U2-X570/2T je tak určen spíše pro "lehčí serverovou zátěž nebo vzdálený desktop" a jedná se o formát 1U se sníženou hloubkou, čili místa v něm opravdu není nazbyt a podstatnou část si zaberou či mohou zabrat pevné disky.

AMD přitom má v nabídce mnohé serverové procesory řad EPYC, ale žádný takový zde nenajdeme a je to ostatně logické. Pro tak malý server by byly procesory EPYC jen zbytečný luxus, ostatně i zde můžeme při využití procesorů Ryzen Pro nainstalovat paměti s ECC. Ovšem ECC mají podporovat i řadové procesory Ryzen, nicméně ve specifikacích se píše o tom, že zde jsou vyžadovány Ryzen Pro. Ty v případě desktopových Ryzen 5000 na trhu ještě nejsou, takže může jít jedině o starší generace.

ASRock 1U2-X570/2T je založen na firemní desce X570D4I-2T s X570 a má ve výbavě čtyři sloty pro paměti SO-DIMM podporující až 128 GB DDR4-2400 (2R/2DR), nebo DDR4-2933 (1R). Dále tu máme jeden slot pro M.2-2280 s PCIe 4.0 x4 nebo SATA a pak dvě pozice pro 2,5" zařízení s výškou 7 mm a dvě další pro klasické 3,5" pevné disky.

Server dále obsahuje Intel X550-AT2, čili síťové řešení se dvěma 10GbE porty plus ještě jedno ethernetové rozhraní, ale už s 1Gb/s (ASPeed AST2500 BMC). O napájení se zde postará vestavěný zdroj s výkonem 265W a certifikací 80 Plus Bronze.

Samotná deska je zde sice vybavena jedním slotem PCIe 4.0 x16, ale ten nebude možné rozumně využít, leda bychom snad do něj zasunuli nějakou velice nízkou kartu, která nepotřebuje záslepku. Tomu ostatně odpovídá i výkon zdroje, který by těžko dokázal napájet plně osazený server navíc ještě s grafickou kartou, samozřejmě až na low-end. Jako náhradu za grafickou kartu tu ale máme ASPEED AST2500, což je pouze 2D grafický adaptér s vlastní 16 MB pamětí. Server by ale měl být schopen využít integrovanou grafiku v podporovaných APU Ryzen, čili AST2500 se bude hodit jen pro CPU Ryzen.



