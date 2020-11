ASRock ROMED4ID-2T: EPYC nyní už i na trošku přerostlé Mini ITX

ASRock ROMED4ID-2T svým označením přímo napovídá, že je určena pro procesory AMD Rome, čili stále ještě moderní EPYC. Podporuje přitom i nejvýkonnější 280W verzi vybavenou 64 jádry, ovšem to už bude vypadat jako velice podivná konfigurace.

Zákazník by měl mít přitom velice dobrý důvod pro výběr tak malé desky, neboť na první pohled můžeme vidět, že tu jsou pouze čtyři sloty DIMM pro až 256 GB paměti DDR4 v modulech R-DIMM, LR-DIMM a NV-DIMM, čili z osmi paměťových kanálů nám zůstanou čtyři a to se podepíše na paměťové propustnosti. Deska dále nabízí jeden slot PCIe 4.0 x16 a standard napájení využívající pouze 12 V, takže tu nemáme pro nás obvyklý ATX konektor.

Procesorová patice se čtyřmi DIMM tak sama zabere velkou značnou část desky, která využívá téměř každý volný kousek místa pro čipy, SMD součástky či konektory. Využívá 6+2fázové napájení. Zbylo tu i místo pro jeden M.2 vedle hlavního PCIe x16, který pojme až 80mm kartu a ovšem pak tu jsou i rozhraní pro zapojení až 16 zařízení s rozhraním SATA 6 Gb/s pomocí Slim Line a M2U2-HD portů.

Čtvercový formát Mini ITX s rozměry 170 x 170 mm tak tato deska narušuje jen v jednom směru, čili vejít by se mohla do mnohých malých skříní, které jsou připraveny pro malé desky, ale delší karty. Pochopitelně je to ale spíše materiál pro kompaktní servery, než abychom tuto desku viděli v nějaké běžně prodávané skříni. Samotný výrobce mluví o formátu Deep Mini ITX s rozměry 170 x 208 mm.





Výbava I/O portů je z pohledu běžného uživatele velice chudá. Jsou tu tři ethernetové porty, z nichž jeden je gigabitový a založený na Realtek RTL8211E. Určený je spíše pro správu desky a celého počítače a pak tu je jeden 10GbE plus IPMI LAN port. Nakonec tu máme D-Sub a dva USB 3.0.

