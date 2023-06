ASRock uvádí obří 55" "herní" monitor PG558KF s 8K rozlišením a 60 Hz

Na Computexu 2023 byl představen zajímavý monitor ASRock Phantom Gaming PG558KF, které podle svého názvu náleží do herní řady monitorů Phantom Gaming. Jeho parametry vzbudí údiv, nicméně si nejsem jistý, zda zrovna u hráčů. Máme tu obří 55" úhlopříčku (obří herní monitory nejsou ničím nezvyklým), nicméně udiví jeho rozlišení. Jde totiž o monitor s rozlišením 8K a zde je oprávněnou otázkou, jak výkonné PC a jaké hry by to musely být, aby při takovém rozlišení výsledkem nebyla spíše slide-show. Displej je plochý bez zakřivení a jde o typ IPS. Vzhledem k typu potěší vyšší kontrast 1200:1 (standardem u IPS je 1000:1). Máme tu 252 stmívacích zón.



Vedle vysokého rozlišení, které hráči asi nevyužijí, tu máme další neherní parametr. Max. obnovovací frekvence je totiž jen 60 Hz, čemuž se při tom množství pixelů ani nelze divit. Monitor má dva porty DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.1. Dále tu najdeme jeden port USB-C s 90W Power Delivery a čtyři porty USB-A 3.1 Gen2. Pokud se ještě vrátíme k displeji, jeho typický jas činí 750 nitů, podporuje nicméně DisplayHDR 1000. Cena prozatím nebyla zveřejněna.