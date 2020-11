Assassin's Creed Valhalla v testech: jak si vede AMD a NVIDIA?

Assassin's Creed Valhalla sbírá zatím podobná hodnocení recenzentů jako Odyssey, ostatně je to hra podobného ražení, v níž vyměníme sandály a bronzový meč za kožešinové boty a řádnou sekyru a vydáme se dobývat Anglii. Hra je založena na enginu AnvilNext 2, který byl použit také pro Ghost Recon: Breakpoint, přičemž běží pod DirectX 12.

Co se týče nároků na paměť grafické karty, s nimi by tu neměl být ve vyšších rozlišeních žádný problém, ale to spíše kvůli tomu, že slabším kartám spíše dojde dech, než paměť. Ovšem v rozlišení 1600 x 900 si hra vezme či rezervuje téměř 5000 MB a výsledek je vidět na výkonu, zatímco v Ultra HD potřebuje necelých 6200 MB.

Karta RX 5500 by jistě mohla být i rychlejší, nebýt její omezené 4GB paměti. Celkově pak Valhalla jistě patří mezi náročnější tituly. Kvalita byla sice nastavena na ultra, ale i tak jsou nároky vcelku krvavé, když pro hraní při 60 FPS na Full HD potřebujeme kartu kalibru RTX 2070 či GTX 1080 Ti. A ani z RTX 3080 nevymáčkneme přes 100 FPS.



Dalo se tak tušit, že na Ultra HD se zapotí i opravdový hi-end a zde ani RTX 3090 nedosáhla na průměrných 60 FPS. Závěrečná analýza FPS vycházející z průměrné snímkovací frekvence v herních testech na techPowerUp jen dokazuje, jak moc velké nároky Valhalla má. Největší propady pochopitelně zaznamenaly karty GTX 1060 a RX 5500XT se 3 a 4 GB paměti.

Na druhou stranu, grafika je opravdu povedená a do jisté míry ospravedlňuje vysoké hardwarové nároky. Ostatně nehledě na konzole tu máme nové generace grafických karet, které posunují poměr výkonu a ceny o notný kus dál, takže je logické, že herní studia se toho budou snažit využít.

