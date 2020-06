Asteroid dostal důstojnější název před tím, než do něj NASA pošle svůj projektil

Mise DART má za sebou už složitou historii , které jsme se věnovali už několikrát. Jde především o to, že Double Asteroid Redirection Test (DART) americké NASA se měla doplňovat s misí AIM evropské ESA, ale ta byla zrušena. Nicméně nyní je snad stále chystána náhradní mise Hera, v jejímž rámci by si ESA měla v roce 2026 posvítit na to, jak projektil DART ovlivnil či neovlivnil dráhu asteroidu. Poté budeme rámcově vědět, jaké máme možnosti pro odklonění asteroidů z dráhy ohrožující samotnou Zemi, čili jak těžký projektil a jakou rychlostí musíme vyslat, aby ten vůbec dokázal něco změnit.