Astrofyzik vymýšlel varovací systém pro boj s pandemií, skončil s magnety v nose

Pro malé odlehčení tu máme zprávu z Austrálie, kde se Daniel Reardon snažil vymyslet systém, jenž by dokázal lidi upozornit na to, že se dotýkají, respektive se chystají dotknout obličeje. Tímto způsobem se totiž mohou nakazit, pokud například sáhnou na infikovanou věc a pak si rukou promnou oči, dotknou se úst, podloubají v nose, atd. Reardon chtěl vymyslet jednoduchou nositelnou elektroniku, která by s pomocí magnetického pole spustila malý osobní alarm v případě, kdy by se naše ruka přiblížila k obličeji. Nemusíme ani řešit, jak vhodný či praktický systém by to mohl být, neboť k jeho vytvoření nedošlo, alespoň zatím.

Nešťastně se tvářící Reardon totiž dorazil do nemocnice s magnety v nose, což je i důsledek toho, že je ve své profesi expert na pulsary a gravitační vlny a s výrobou elektroniky, jak sám přiznává, neměl dosud velké zkušenosti.

Svůj vývoj začal umístěním magnetů dovnitř svých nozder, přičemž ty držely na místě svírajíc nosní stěnu. Tím si tak vytvořil kolem nosu magnetické pole, aby mohl testovat jeho detektor. Zásadní chyba byla už ta, že použil velice silné neodymové magnety, které byly přes stěnu nozder pevně spojeny. Když se je tak pokusil odstranit s použitím dalších dvou magnetů, aby z nosu sklouzly, nepodařilo se to, neboť nozdry jsou na svých okrajích tlustší a ony dva magnety se připojily k těm původním.

Reardon, nyní již bez zásob dalších magnetů, je tak zkusil prostě vyšťourat, ale nepodařilo se mu je udržet v prstech a ve výsledku měl v jedné dírce tři spojené magnety a v druhé jeden magnet, které tak dohromady svíraly nosní přepážku. Reardon pak jednoduše vzal do ruky úzké kleště a snažil se magnety s jejich pomocí vytáhnout. Zmagnetizované kleště ale nemohly malé a silné magnetky zachytit, neboť ty stále unikaly a těžko by asi někdo doma našel plastové nebo snad hliníkové kleště, takže Reardon nakonec skončil v nemocnici v Melbourne.

Nakonec z toho byla jen historka pro zasmání, neboť pro pobavené zdravotníky už nebyl velký problém magnety vyndat, nicméně to celé v sobě nese jedno velké varování. Neodymové magnety jsou nebezpečné zvláště jako hračka pro malé děti, které může napadnout je polykat. V tom lepším případě pak už v žaludku vytvoří jeden celek a poté jsou vyloučeny, ale problém nastává, když jsou pozřeny postupně a spojí se přes stěnu střev. Pak je třeba jen doufat v to, že se na příčinu následných potíží přijde včas.

