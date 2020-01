Astronautům na ISS se povedlo opravit zařízení AMS pátrající po temné hmotě

Alpha Magnetic Spectrometer je tak experiment týkající se částicové fyziky, který byl organizován pod vedením Ministerstva energetiky USA a zahrnoval spolupráci přibližně šesti set vědců z 56 institucí a 16 zemí. Není divu, že tento projekt spolkl dvě miliardy dolarů, a tak se rozhodně mělo smysl pokoušet o jeho opravu a znovuzprovoznění.

AMS-02 je navržen k tomu, aby detekoval antihmotu v kosmickém záření, přinášel informace o vzniku vesmíru a také hledal důkazy o temné hmotě a temné energii.

AMS-02 přimontovaný k ISS

AMS-02 potřebuje ke svému provozu 2000 až 2500 W elektrické energie, takže jeho montáž k ISS tak byla v podstatě jediné schůdné řešení, než aby byl do vesmíru vyslán na vlastní platformě. Právě to ovšem umožnilo, aby bylo nyní vůbec možné se jej s rozumnými náklady pokoušet opravit, když lety raketoplánů už dávno skončily.

záběr z kamery na helmě Andrewa Morgana ukazuje, jak Luca Parmitano opravuje AMS-02

Na jaře roku 2017 v AMS-02 bezchybně fungovala už jen jedna ze čtyř pump chladicího systému, takže začaly být plánovány opravy a loni začala selhávat už i poslední pumpa. AMS-02 přitom nebyl navržen s tím, že by se počítalo s opravami přímo ve vesmíru, takže nejdříve musely být na ISS vyslány potřebné nástroje a výbava s tím, že zapotřebí budou čtyři až pět dlouhých výstupů do volného prostoru.

Nakonec byly zapotřebí čtyři výstupy a ten poslední trval astronautům z Expedice 61 přes šest hodin. Opravován tak byl chladicí systém využívající jako médium oxid uhličitý a nyní to vypadá, že se systém dokáže v pořádku stabilizovat a koncem týdne už začne vykonávat svou práci. Navíc by měl být schopen vydržet už do konce dnů samotné Mezinárodní vesmírné stanice. A když už se astronauti tak dlouze věnovali opravám chlazení AMS-02, tato příležitost byla také využita k tomu, aby se vyměnily filtry objektivů dvou HD kamer.

Veškeré opravy AMS-02 provedli právě astronauti Morgan a Parmitano, kteří s nimi začali v listopadu minulého roku. Andrew Morgan má tak na kontě už sedm výstupů do volného prostoru trvajících 45 hodin a 48 minut a Luca Parmitano si oblékl skafandr šestkrát a pobyl si v něm mimo ISS celkem 33 hodin a 9 minut. Oba stráví na palubě ISS přes půl roku a vrátí se na začátku února v ruském Sojuzu.

