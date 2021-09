Astronomové našli pozůstatky po "hostující hvězdě" z 12. století

známá Krabí mlhovina coby další pozůstatek exploze supernovy

Nelze tu samozřejmě mluvit s absolutní jistotou, ovšem astronomové mluví o tom, že s největší pravděpodobností dnes vidíme coby pozůstatek exploze supernovy z roku 1181 známou Parkerovu hvězdu uprostřed rychle se rozšiřující mlhoviny Pa 30 vzdálené asi 7500 světelných let.

Měřením rozpínání této mlhoviny lze samozřejmě virtuálně vrátit čas zpět do bodu exploze, který ukázal právě na cca minus 1000 let, přičemž Parkerova hvězda samozřejmě odpovídá i udávanému místu, kde se exploze ukázala dávným astronomům (dnes můžeme mluvit o souhvězdí Kassiopea).

tři snímky mlhoviny Pa 30

Již dříve se také ukázalo, že nešlo o běžnou explozi supernovy, ale o spojení dvou bílých trpaslíků, jehož výsledkem měla být slabší a dlouho vyhasínající exploze supernovy typu Iax. Parkerova hvězda také patří mezi tzv. Wolfovy-Rayetovy hvězdy s teplotou přesahující 200.000 °C, která ukazuje silné zastoupení spekter prvků neon, hořčík, křemík a síra.

Dle Nature se také může Parkerova hvězda kvůli své údajné vysoké nestabilitě relativně brzy, a to v horizontu tisíce let, zhroutit, čímž by se z ní měla stát neutronová hvězda. Ovšem to bude záviset i na tom, zda je výsledný bílý trpaslík výrazně těžší, než je limitní hodnota 1,4 hm. Slunce.