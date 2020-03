Astronomové našli velice vzdálené a staré aktivní jádro galaxie zaměřené na nás

Budeme se tak bavit o objektu PSO J030947.49+271757.31 z velice vzdálené galaxie, který lze označit různě. Už jsme jej pojmenovali jako supermasivní černá díra, ale můžeme mluvit také o aktivním galaktickém jádru, protože jde o oblast, která září ve všemožných spektrech, a to především v těch elektromagnetických. A pokud by se mělo použít jedno a nejvýstižnější slovo, byl by to blazar, neboť výtrysk plazmatu z jednoho z pólů směřuje přímo k Zemi. V případě, že by byl nasměrován jinam, byl by to kvasar.

Large Binocular Telescope (LBT) - neplést s LGBT

Tento objekt je zajímavý tím, že je velice starý a nyní i velice vzdálený. Existovat měl nedlouho po velkém třesku a jeho záření k nám nyní přichází ze vzdálenosti 13 miliard světelných let, jak ukazuje červený posun 6,1, který je největší, jaký byl kdy pozorován v případě aktivní supermasivní či jiné černé díry. To všechno znamená, že PSO J030947.49+271757.31 tu byl již necelou miliardu let po velkém třesku. Jde tak pochopitelně o velice zajímavý blazar pro astronomy studující velice mladý vesmír a jeho vývoj. Elektromagnetické záření má původ v akrečním disku materiálu, jejž si černá díra přitahuje, ovšem jeho část se neztratí za horizontem událostí, ale je odvržena vysokou rychlostí pryč právě od pólů. Materiál se pohybuje až téměř rychlostí světla a přitom září především v ultrafialovém, rentgenovém a gama spektru. Právě toto záření tak může v sobě nést důležité informace o tamní části vesmíru před 13 miliardami let, přičemž dle odhadu astronomů z University of Insubria může existovat velké množství podobných objektů, jako je tento, ovšem ty všechny už mohou být kvasary s výtrysky orientovanými jinam. Aktuálně probíhá studie mající za úkol upřesnit věk a pozici blazaru PSO J030947. Následovat pak budou další studie zkoumající jeho velikost a právě pak i to, co nám může přicházející záření říci o vesmíru přes 13 miliardami let. A že by astronomové v rámci projektu Event Horizon Telescope právě získali svůj další cíl? Zdroj: ScienceAlert

Ceny souvisejících / podobných produktů: